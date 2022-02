De Tiempo de matar a Valentine’s Day: 7 películas con actores que no te acordabas que trabajaron juntos

Historias de amor, dramas, policiales y de acción. La lista de categorías cuando de películas se trata es inmensa como también lo es la de actores de renombre que trabajan en ellas. Si bien ahora es difícil encontrar algún film con un repertorio lleno de figuras, todavía quedan escondidas joyitas que tienen actores sumamente conocidos frente a cámara.

Mientras que muchos estudios intentan juntar a tres o cuatro celebridades para darle un salto de calidad a sus producciones, otras tantas pueden jactarse de haber reunido a Matthew McConaughey y Sandra Bullock o a Bruce Willis y Samuel L. Jackson en la misma producción. Por eso, a continuación una lista de algunas películas cuyos elencos hoy darían envidia a cualquier cineasta.

Tiempo de matar (1996)

Basada en la novela homónima de John Grisham de 1989, este drama legal se lleva todos los aplausos (y no solo por las figuras que trabajaron en ella). El film cuenta una dura historia al mismo tiempo que critica a la sociedad estadounidense de la época. En un pueblo marcado por el racismo, Carl Lee Haley (Samuel L. Jackson) asesina a los violadores de su hija de diez años y va preso. Mientras que grupos racistas resurgen en secreto e intentan amedrentar a quien quiera defenderlo, un joven abogado y su ayudante se enfrentarán a todos para interceder por él en el juicio.

Tiempo de matar - Tráiler

Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Oliver Platt, Charles Dutton, Donald Sutherland, Kiefer Sutherland, Tonea Stewart, Ashley Judd, Chris Cooper y Kevin Spacey le dan vida a un film que costó US$ 40 millones y recaudó más de US$ 152 millones, según los datos aportados por IMDb.

Mujercitas (2019)

Un clásico de la literatura adaptado por Greta Gerwig al cine e interpretado por un elenco que dio mucho de qué hablar. La película sigue la historia de las hermanas March, cuatro jóvenes que eligen vivir su vida de maneras muy distintas y perseguir sus sueños. Amor y desamor, una tragedia, la unión familiar y los lazos puesto a prueba a lo largo de los 135 minutos que dura el film.

Mujercitas Trailer - Fuente: Youtube

Ya el nombre de la directora augura un éxito pero si se repasa la lista de actrices, la vara sigue para arriba. Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Tracy Letts, Bob Odenkirk, James Norton, Meryl Streep y Chris Cooper son las estrellas que lograron que un presupuesto de US$ 40 millones se transforme en una recaudación de US$ 216 millones.

Goodfellas (1990)

Martin Scorsese tiene una filmografía envidiable y en cada una de sus películas hay estrellas de fama internacional -alcanza con ver su más reciente estreno, The Irishman, para evidenciarlo-. Pero Goodfellas se caracteriza por haber reunido a un gran elenco en uno de los mejores momentos de los actores. La historia es fiel a los intereses del director: inicios, ascenso, apogeo y caída de la mafia narrada en primera persona por uno de los protagonistas.

Goodfellas - Tráiler

Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco y Mike Starr son algunos de los grandes nombres de la época que formaron parte del cast de la película. Su filmación contó con un presupuesto de US$ 25 millones y recaudó casi el doble: US$ 46 millones.

Love Actually (2003)

La película narra la vida de ocho parejas completamente diferentes que se enfrentan a distintas situaciones de su vida amorosa en el ajetreado mes de Navidad en Londres, Reino Unido. Y, para poder personificar con precisión lo que el director Richard Curtis quería contar, se necesitó un elenco de altísimo nivel.

Love Actually - Tráiler

Para el desarrollo de este film se contó con la presencia de Hugh Grant, Martine McCutcheon, Liam Neeson, Laura Linney, Bill Nighy, Gregor Fisher, Colin Firth, Emma Thompson, Martin Freeman, Jeike Makatsch, Joanna Page, Chiwetel Ejiofor, Andrew Lincoln, Alan Rickman, Rowan Atkinson, Thomas Brodie-Sangster y Keira Knightley. La historia ganadora de un premio BAFTA costó US$ 40 millones y recaudó US$ 245 millones.

El gran hotel Budapest (2014)

Luego de que un escritor se encuentre al propietario de un antiguo y lujoso hotel, lo convence para que le cuente su experiencia y el resto es historia. La película recorre las anécdotas, recuerdos y vivencias del hombre y, como no podía ser de otra manera, cada personaje está interpretado por un eximio actor.

El gran hotel Budapest - Tráiler

Ralph Fiennes, Murray Abraham, Mathieu Amalric, Adrien Brody, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, Saoirse Ronan, Jason Schwartzman, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Tom Wilkinson, Owen Wilson y Tony Revolori hacen de esta una gran e histórica película. Como si esto fuera poco, el film costó apenas US$ 25 millones y recaudó cerca de US$ 173 millones.

Pulp Fiction (1994)

Uno de los clásicos de Quentin Tarantino y una de las películas más valoradas en la historia del cine. A lo largo del film, podemos ver las historias de dos mafiosos, un boxeador, la esposa de un gángster y dos ladrones cuyas acciones alteran el curso histórico de los demás personajes. Relatos que se dan en paralelo pero que, en algún momento, se cruzan y generan giros argumentales muy aclamados por la audiencia.

Trailer de "Pulp Fiction" - Fuente: YouTube

Acción, emoción, una impecable banda sonora y, como no podía ser de otra forma, un gran elenco: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Tim Roth, Amanda Plummer, Frank Whaley, Eric Sloltz y Ving Rhames. La película, por otro lado, superó con creces lo previsto: tuvo un costo de US$ 8 millones y recaudó al día de hoy más de US$ 213 millones.

Historias de San Valentín (2010)

Con una idea similar a la de Love Actually, Historias de San Valentín narra la historia de varias parejas y solteros de la ciudad de Los Ángeles en el Día de los enamorados. Si bien la película no fue tan aclamada en su lanzamiento, con el tiempo se convirtió en una de las tiras románticas más queridas por los fanáticos del género.

Historias de San Valentín - Tráiler

En cuanto al elenco, está repleto de figuras muy versátiles. Julia Roberts, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Biel, Bradley Cooper, Eric Dane, Patrick Dempsey, Hector Elizondo, Jennifer Garner, Topher Grace, Carter Jenkins, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Taylor Lautner y Shirley MacLaine fueron algunos de ellos. El film costó US$ 52 millones y recaudó US$ 216 millones.