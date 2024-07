A casi 20 años del estreno de Las crónicas de Narnia, así lucen hoy sus protagonistas

Escuchar

En 1950, el escritor británico C. S. Lewis le presentó al mundo Las Crónicas de Narnia y 56 años después, Disney llevó la historia de los cuatro hermanos que descubrían un mundo mágico adentro de un ropero a la pantalla grande. Las Crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero se convirtió en todo un éxito de taquilla, al punto tal que estrenaron dos películas más que seguían el orden cronológico de los libros.

La primera entrega de esta saga fantasía se entrenó en diciembre de 2005 y rápidamente se convirtió en una de las películas favoritas de los adolescentes y también de muchos adultos. Asimismo, significó un salto al estrellato para sus protagonistas, muchos de los cuales eran solo niños. Si bien algunos continuaron sus carreras en Hollywood, otros optaron por una vida alejada de las cámaras.

Las Crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero, basada en la novela de C. S. Lewis se estrenó en cines en 2005 (Foto: IMDb)

William Moseley (Peter Pevensie)

William Moseley fue sin dudas una de las caras más destacadas de Las Crónicas de Narnia. El actor británico tenía 18 años cuando interpretó a Peter, el mayor de los hermanos Pevensie. Líder, protector y a punta de espada, se puso al frente de la batalla para salvar Narnia y se convirtió en ‘El gran rey Peter’. El actor retomó su personaje en Las Crónicas de Narnia: el príncipe Caspian (2008) y tuvo una aparición en Las Crónicas de Narnia: la travesía del Viajero del Alba (2010),

Peter, el mayor de los hermanos Pevensie fue interpretado por William Moseley (Foto: IMDb / Instagram @williammoseley

Si bien es cierto que a los 37 años Moseley no cuenta con la popularidad que tenía durante su adolescencia, en los últimos años tuvo algunos destacados papeles tanto en la pantalla grande como en la chica. Si bien su rol más notable fue el del príncipe Liam Henstridge en la serie The Royals, protagonizada por Elizabeth Hurley, también trabajó bastante en cine. Actuó en la película de 2018, In Like Flynn, basada en la historia del actor Errol Flynn, y en 2023 protagonizó The Ballad of Davy Crockett. Recientemente estrenó Murder Company, una cinta bélica que coprotagonizó junto a Kelsey Grammer.

Anna Popplewell (Susan Pevensie)

Otra participación en Las Crónicas de Narnia que dio mucho de que hablar fue la de Anna Popplewell, quien le dio vida a Susan Pevensie, la segunda hermana y la encargada de manipular el arco y la flecha en las batallas. En la segunda entrega de la saga, su personaje se despidió de Narnia, aunque tuvo una breve aparición en la tercera película. Quizás su trabajo más notable, después de Disney, fue en la serie Reign, que grabó desde 2013 hasta 2016. El año pasado, en tanto, volvió al cine con La monja 2.

Susan, la segunda hermana, fue interpretada por la actriz británica Anna Popplewell (Foto: IMDb / Instagram @annapopplewellarg)

La actriz, que en la actualidad tiene 35 años, está casada desde hace ocho con el actor Sam Caird, con quien tiene una hija. Si bien Popplewell mantiene un perfil bajo y no usa redes sociales, son sus fanáticos quienes ocasionalmente recopilan imágenes suyas y las hacen públicas.

Skandar Keynes (Edmund Pevensie)

El tercer hermano, Edmund Pevensie, fue interpretado por un joven de 14 años llamado Skandar Keynes. Al comienzo de la historia era el rebelde de la familia, el que no seguía las reglas y terminó envuelto en las garras de la Bruja Blanca. No obstante, luego pudo hacer las pases con su familia y ocupar un lugar clave en la batalla. El actor, en tanto, regresó para la segunda película y tuvo un rol protagónico en la tercera entrega.

Edmund fue interpretado por Skandar Keynes, quien tras el éxito de las películas se alejó del cine y comenzó a trabajar en política (Foto: IMDb / Instagram @s.keynes1)

Sin embargo, a diferencia de sus hermanos de ficción, Keynes eligió una vida lejos de Hollywood y cerca de la política. Según reparó el medio Milenio, en 2014 se graduó en estudios Árabes e Historia de Medio Oriente, en Pembroke College, que forma parte de la Universidad de Cambridge. Lo último que se supo de él era que trabajaba como asesor político de Crispin Blunt, exdiputado del Reino Unido y tío de la actriz Emily Blunt. No tiene redes sociales, pero sus fans cada tanto comparten fotos de él para recordar su trabajo.

Georgie Henley (Lucy Pevensie)

La más pequeña de la familia Pevensie, Lucy, se ganó el corazón del público por su inocencia, valentía y sensibilidad. Quien la interpretó fue la actriz Georgie Henley, que volvió a repetir el personaje en Las Crónicas de Narnia: el príncipe Caspian y Las Crónicas de Narnia: la travesía del Viajero del Alba. Si bien es cierto que su trabajo en Disney fue lo más importante, se mantuvo activa en los últimos años y trabajó en la película The Sisterhood of Night. En 2023 se la pudo ver en la serie de Netflix, La diplomática.

La pequeña Lucy Pevensie fue interpretada por la actriz Georgie Henley, quien acaba de cumplir 29 años (Foto: IMDb / Instagram @georgiehenley)

Si bien el mundo la conoció cuando era una pequeña niña, hace unos días cumplió 29 años. Activa en redes sociales, tiene casi 380 mil seguidores en Instagram, donde comparte sus trabajos actorales y sus producciones como modelo. Además, a fines de 2023 lanzó su libro de poesías, titulado Amphibian.

A pesar de su gran presente, el año pasado Henley reveló públicamente que tuvo que afrontar un difícil problema de salud. Contó que los 18 años le diagnosticaron fascitis necrosante, una extraña enfermedad que casi le provoca la pérdida de un brazo,

James McAvoy (Sr. Tumnus)

Quizás muchos recordarán que Lucy fue la primera en conocer Narnia y en esa primera visita se hizo amiga de un fauno, el Sr. Tumnus. Probablemente algunos no lo sepan, pero a ese personaje fantástico lo interpretó un joven James McAvoy, que si bien ya venía trabajando en la industria, tras esta película su fama fue en ascenso. Es quizás uno de los que mejor carrera tuvo en Hollywood. Tuvo importantes actuaciones en la pantalla grande: El último rey de Escocia, Expiación y X-Men: Primera clase, fueron solo algunas de ellas.

El fauno de Narnia que se hacía amigo de Lucy fue interpretado por James McAvoy (Foto: IMDb / Instagram @jamesmcavoyrealdeal)

Pero, sin dudas, su trabajo más importante fue el que hizo bajo la dirección de M. Night Shyamalan. Tras El protegido (película del 2000 protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson), en 2016 McAvoy se sumó a la saga con Fragmentado, la cual fue todo un éxito y le permitió demostrar su versatilidad actoral. Tres años después completó la trilogía con Glass, donde volvió a compartir elenco con Anya Taylor-Joy.

Tilda Wilson (La Bruja Blanca)

Si algo caracterizó a Las Crónicas de Narnia fue que no solo presentó caras nuevas, sino que su elenco estuvo integrado por grandes figuras de Hollywood. La villana de la película, la Bruja Blanca, fue interpretada por una de las actrices más importantes del cine: Tilda Wilson.

La Bruja Blanca, la villana de la primera entrega de Las Crónicas de Narnia fue personificada por la actriz Tilda Wilson (Foto: IMDb)

Si bien al momento de desembarcar en la casa de Mickey Mouse la artista ya tenía una consagratoria carrera, su personaje de “mala” le dio una importante popularidad. Incluso dos años después ganó su primer Oscar a actriz de reparto por la película Michael Clayton. A los 63 años se mantiene muy activa en los sets de filmación y está próxima a estrenar La habitación de al lado, una película de Pedro Almodóvar que coprotagoniza con Julianne Moore.

Ben Barnes (Príncipe Caspian)

Tras el éxito de la primera adaptación de la saga de C. S. Lewis, Disney produjo el segundo libro: Las Crónicas de Narnia, el príncipe Caspian y al elenco encabezado por Moseley, Popplewell, Keynes y Henley se sumó Ben Barnes, quien interpretó al príncipe Caspian. Tal como sucedió con el resto de los actores, su fama también fue en ascenso. Protagonizó Dorian Grey, película basada en El retrato de Dorian Grey de Oscar Wilde, y actuó en Un gran casamiento, junto a Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon, Amanda Seyfried y Robin Williams.

El príncipe Caspián apareció en la segunda película interpretado por Ben Barnes (Foto: IMDb / @benbarnes)

Aunque a los 42 años el protagonista de Sombra y hueso apuesta todo a su carrera actoral (recientemente Deadline anunció que protagonizará la serie El instituto, basada en la novela de Stephen King), también tiene una faceta musical como cantante.

Peter Dinklage (Trumpkin)

En Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian, el papel de Trumpkin estuvo a cargo de Peter Dinklage (Foto: IMDb / Instagram @peterdinklage)

Otro de los que apareció en la segunda parte de la saga de fantasía fue Peter Dinklage, quien interpretó a Trumpkin, un aliado de los Pevensie dentro de Narnia. Lo cierto es que tras esta cinta, el actor tuvo el papel de su vida como Tyrion Lannister en las ocho temporadas de Game of Thrones, trabajo por el que recibió cuatro Premios Emmy, un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores.

Will Poulter (Eustace Scrubb)

En la tercera película se introdujo el personaje de Eustace Scrubb, el cual estuvo a cargo de Will Poulter (Foto: IMDb / @willpoulter)

Por otro lado, en Las Crónicas de Narnia: la travesía del Viajero del Alba, se introdujo a un nuevo personaje, Eustace Scrubb, primo de Edmund y Lucy. Este papel estuvo a cargo del Will Poulter que también se abrió paso en la industria con una importante popularidad. En los años siguientes actuó junto a Jennifer Aniston y Jason Sudeikis en ¿Quién *&$%! son los Miller?, papel que le valió el BAFTA a la estrella emergente. También estuvo en la saga de Maze Runner, tuvo una participación en El renacido y en 2023 se sumó al universo de Marvel con Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Bonus Track: Liam Neeson (Aslan)

Quien le dio la voz al león Aslan fue el actor Liam Neeson (Foto: IMDb)

Hay un personaje de la trilogía de Las Crónicas de Narnia que no se puede pasar por alto: Aslan, el león. Si bien fue un personaje digitalizado, hubo alguien que le dio la voz y ese fue nada más y nada menos que Liam Neeson, el actor que hizo y ganó todo. Con Star Wars, La lista de Schindler, Búsqueda implacable y sus tantas películas de acción, el intérprete de 74 años se ganó el reconocimiento no solo de la industria, sino también de los fanáticos.

Dónde ver Las Crónicas de Narnia

La saga escrita por C. S. Lewis llegó por primera vez al cine hace 18 años. Si bien la primera parte fue un éxito rotundo, las otras dos no tuvieron la misma repercusión. No obstante, aunque no se continuó con la adaptación de los libros, a fines de 2023 trascendió que Netflix haría una nueva adaptación de las películas. Según el sitio, What’s on Netflix, Greta Gerwig fue contratada para dirigir “al menos dos” de las cintas.

Pero, mientras se espera por lo que pueda pasar con esta nueva adaptación. Las tres películas de la saga, Las Crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero; Las Crónicas de Narnia: el príncipe Caspian y Las Crónicas de Narnia: la travesía del Viajero del Alba, están disponibles para ver en la plataforma Disney +.