El llamativo motivo por el que Andrew Garfiled no pasó el casting de una importante película

Andrew Garfield afirmó que perdió un papel importante en una película porque los productores pensaron que no era “lo suficientemente guapo”.

El actor británico, que acaba de ganar un Globo de Oro por su actuación en el musical de Netflix Tick, Tick… Boom! reveló que antes de encontrar la fama mundial en la película Red Social y en The Amazing Spider-Man, probó un papel en la adaptación de Disney de la novela de Las Crónicas de Narnia, como el Príncipe Caspian.

En esta imagen difundida por Netflix, Andrew Garfield en una escena de "Tick, Tick...Boom!" (Macall Polay/Netflix vía AP)

“Recuerdo que estaba tan desesperado”, le expresó Andrew a Entertainment Tonight. En ese sentido, agregó: “Hice una audición para el príncipe Caspian en Las crónicas de Narnia y pensé ‘esto podría ser, esto podría funcionar’”.

Luego, dijo que quedó entre los dos últimos actores para elegir pero que perdió frente a “ese apuesto y brillante actor Ben Barnes”. Sobre eso, aseguró: “Creo que la elección final fue entre él y yo, recuerdo que estaba obsesionado”.

Andrew contó que después de protestar y enojarse con su agente para que le explicara por qué había perdido el papel, ella finalmente reconoció: “Es porque creen que no eres lo suficientemente guapo. Ben Barnes es un hombre muy atractivo y talentoso”. Al reflexionar sobre esa situación, el actor señaló: “Entonces, en retrospectiva, no estoy descontento con la decisión y creo que hizo un trabajo hermoso”.

Después de su victoria en los Globos de Oro, Garfield es ahora candidato al Oscar por su interpretación del escritor de teatro musical Jonathan Larson en Tick, Tick... Boom!. Esta es su segunda nominación tras ser reconocido por la Academia de cine por su actuación en Hacksaw Ridge o Hasta el último hombre, tal como se conoció en castellano, una película dirigida por Mel Gibson en 2016.

El actor como Spider Man Frank Ockenfels 3

Más adelante, Andrew tiene planeado participar en la miniserie Under The Banner Of Heaven y, según los informes, asumirá el papel principal en el próximo remake de Brideshead Revisited de Luca Guadagnino, director, guionista y productor de cine italiano.

El éxito de la nueva película del Hombre Araña

En una reciente entrevista con la revista Variety, Garfield contó cuál fue la razón que lo llevó a desear retomar al personaje de Peter Parker. Allí aseguró que sintió un verdadero entusiasmo ante la perspectiva de ver a tres Spider-Man juntos y, más que nada, que lo atrajo el “viaje espiritual” que implicaba ver al personaje junto a una versión más joven y más adulta de él mismo.

Andrew Garfield dijo que no le dieron un papel por no ser "demasiado galán" Grosby Group

A su vez, destacó lo mucho que se divirtió por trabajar con Tobey Maguire: “Creo que logramos algo que va más allá de aparecer y saludar”.