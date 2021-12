Peter Dinklage opina sobre el enojo de los fanáticos de Game of Thrones por el final de la serie

Consciente del decepcionante final que para muchos fanáticos tuvo la serie Game of Thrones, el actor Peter Dinklage, quien encarnó a uno de los grandes personajes de la ficción de HBO, defendió el desenlace, convencido de que ningún final dejaría satisfecho al público: “estaban enojados porque ya no sabían qué hacer con sus domingos por la noche”, dijo.

En una entrevista con The New York Times, el intérprete que se puso en la piel del inolvidable Tyrion Lannister opinó: “Querían que la gente linda y blanca cabalgaran hacia el atardecer. Superalo. Por cierto, es ficción. Hay dragones en la serie”, bromeó primero. Y agregó: “El programa subvierte tus expectativas, y eso me encanta. Sí, se llamaba Game of Thrones y al final todo lo que la gente me preguntaba era: ‘¿Quién se queda con el trono? No sé por qué eso era lo que les interesabe, porque había mucho más”, continuó el actor.

Cabe recordar que las reacciones de disgusto de los espectadores incluso llevaron a la creación de una petición en Change.org pidiendo una nueva versión para el cierre de las ocho temporadas de la franquicia y el despido de sus showrunners, David Benioff y D. B. Weiss.

“Uno de mis momentos favoritos del programa es cuando el dragón quema el trono, porque termina con toda esa conversación, lo cual es realmente irreverente y brillante de parte de los creadores de la serie: ‘Cállense, no se trata de eso’”, explicó. “Constantemente, cuando pensabas que iba a pasar una cosa, se daba otra. Todos tenían sus propias hipótesis mientras veían el programa, pero creo que nadie era tan imaginativo como lo que realmente entregaron en la historia”.

Peter Dinklage como Tyrion Lannister

En cuanto a los motivos por los que gran parte de los fanáticos rechazaron el final, Dinklage comentó: “Creo que la razón por la que hubo una reacción violenta es porque estaban enojados con nosotros por terminar con la ficción”.

La estrella agregó: “Estábamos saliendo del aire y ya no sabían qué hacer con sus domingos por la noche. Querían más, así que reaccionaron. Tuvimos que terminar cuando lo hicimos, porque lo que hacía al programa realmente bueno era el romper con nociones preconcebidas: los villanos se convirtieron en héroes y los héroes se convirtieron en villanos”, señaló.

“Los tiranos nunca comienzan como tiranos. Estoy hablando, alerta spoiler, de lo que sucedió al final de Game of Thrones con ese cambio de personaje”, dijo. “Es gradual, y me encantó cómo el poder corrompió a estas personas. ¿Qué le sucede a tu brújula moral cuando probás el poder? Los seres humanos son individuos complicados, ¿sabes?”, dijo.

Peter Dinklage se convirtió en el actor revelación del ciclo

Game of Thrones se emitió de 2011 a 2019 durante ocho temporadas (está disponible en HBO Max). Basada en las novelas del autor George RR Martin, la aclamada serie siguió a nueve familias nobles mientras luchaban por hacerse con el control de Westeros.

Por su papel de Tyrion Lannister, Dinklage recibió cuatro premios Emmy. Dada la cantidad de éxito que tuvo el éxito de HBO a lo largo de los años, es fácil entender por qué Martin quería que se realizaran dos temporadas más del programa, que reflejara la historia que aún no han relatado sus novelas. Sin embargo, Dinklage considera que ha sido mejor que la serie concluyera cuando lo hizo. “Era el momento adecuado. Ni menos, ni más”, zanjó.

A pesar de todo, los fanáticos todavía podrán continuar deleitándose con el universo GOT gracias a las múltiples producciones relacionadas a la exitosa ficción en marcha, entre ellas la próxima serie House of the Dragon.