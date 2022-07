A casi 32 años de ¡Grande, pá!, María Leal se reencontró con “las chancles” y le envió un mensaje a Arturo Puig

Pasaron más de tres décadas de la primera emisión de ¡Grande, pá!, la exitosa telenovela de Telefe que se estrenó en enero de 1991. Pero la serie volvió a ser noticia este miércoles después de que María Leal compartió en sus redes sociales el emotivo reencuentro con Nancy Anka, Julieta Fazzari y Gabriela Allegue, llamadas en la novea “las chancles”, y generó nostalgia entre el público que los siguió durante cuatro temporadas. Al mismo tiempo, la actriz aprovechó la oportunidad para mandarle un mensaje a Arturo Puig quien fue su coprotagonista en la ficción.

¡Grande, pa!, tuvo cuatro temporadas y estuvo al aire entre 1991 y 1994 (Foto: archivo)

¡Grande, pá! fue uno de los grandes éxitos de la televisión argentina. Estuvo al aire entre 1991 y 1994 con altísimo rating. La historia giraba en torno a Jose (Nancy Anka), Angie (Julieta Fazzi) y Flor (Gabriela Allegue), conocidas como “las chancles” que vivían con su papá Arturo (Arturo Puig) a quien ponían en aprietos cada dos por tres. El hombre, que había quedado viudo, contaba con la ayuda de María (María Leal), que oficiaba de niñera y empleada doméstica. Si bien pasaron algunos años desde que compartieron la pantalla chica, el vínculo entre las cuatro mujeres se mantuvo intacto y, recientemente, se juntaron para charlar y compartir anécdotas.

“Como hace 32 años somos familia, acá estamos”, escribió Leal en su cuenta de Instagram y subió una postal a pura risa con “las chancles”. A su vez, la actriz dejó en claro que esta reunión no sería la última e invitó al quinto integrante de la familia a sumarse. “La próxima con Don Arturo”, escribió.

María Leal y "Las Chancles" se recontaron a 30 años del estreno de "¡Grande, pa!" (Foto: Instagram @marialealok)

La publicación generó una gran emoción entre los usuarios que vieron la telenovela. “Que lindo sería que volviera la serie. ¡Yo me crié viéndolas! Como olvidar a María con sus chancletas”, “Se me pinta un lagrimón”, escribieron algunos televidentes. Incluso, la actriz Celeste Cid comentó: “Me vuelvo loca”. Sin embargo, esta no fue la primera vez que las cuatro se juntaron desde que terminaron de grabar y, a juzgar por las caras de felicidad que mostraron en la foto, tampoco será la última.

La novela causó furor en la Argentina, pero también se transmitió en Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay e incluso tuvo su versión brasilera: Grande Pai. A su vez, a lo largo de los 174 capítulos fueron varios los actores que pasaron por la tira, entre ellos: Agustina Cherri, Pepe Monje, Romina Ricci, Guido Kaczka, Federico D’Elia, Catherine Fulop y Jimena Barón.

Así está hoy la casa de ¡Grande, pa!

Pero además del reencuentro entre las protagonistas, hace unos meses hubo otro motivo que emocionó a los fans de la novela. La cuenta de Twitter @resistearchivo, compartió imágenes de cómo está hoy la famosa casa donde en su momento vivieron Arturo, María, Jose, Angie y Flor.

Así está hoy la casa de ¡Grande, pá! (Foto: Twitter @resistearchivo)

“En 30 años crecieron las plantas y la inseguridad”, escribieron en Instagram como descripción de la foto. El comentario tenía que ver con que la vegetación del jardín frontal está hoy más frondosa y también con que le pusieron rejas altas como protección contra los robos.

Varios fans vieron la publicación y dejaron algunos comentarios. “No sabía que era una casa de verdad... ¡Qué lindos recuerdos esa serie!”, escribió una usuaria. “Qué linda, re bien cuidada se ve de afuera”, agregó otra. Asimismo, precisaron la ubicación exacta del chalet: “Riglos al 1200, barrio Cafferata, que forma parte de Parque Chacabuco”.