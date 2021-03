A dos años del accidente de Sergio Denis, su hija Bárbara pidió Justicia: “Que no quede en el olvido”

A dos años de la fatídica caída del escenario que dejó en coma por varios meses y luego se cobró la vida de Sergio Denis, su hija Bárbara Hoffmann rompió el silencio y pidió Justicia por el cantante.

“Pasaron dos años y todavía seguimos sin respuesta. Durante el primer año estuvimos focalizados en que papá salga adelante. Hoy, a dos años de la caída, seguimos reclamando Justicia, que nos escuchen porque el teatro siguió funcionando como si nada. El único día que lo cerraron fue el día después para hacer las pericias y al otro día empezó a funcionar de nuevo”, comentó la hija mayor del músico en comunicación con Los ángeles de la mañana.

Si bien toda la familia de Denis siempre mantuvo el bajo perfil, Bárbara explicó el motivo por el cual no salió a hablar antes. “En su momento no podíamos hacer otra cosa. Fue tan grande el dolor y la forma en que perdimos a papá que no había energía para otra cosa. Fueron muchos meses internado -para nosotros una eternidad- esperando algo que era más una esperanza que otra cosa porque desde el primer día sabíamos que no había muchas posibilidades de una reversión”, confesó con el semblante muy triste.

A casi un año de su muerte y dos de la tragedia que le arrebató la vida, Hoffmann sigue pidiendo Justicia por su padre. “Yo lo que pido es que se vea el todo. Hay más de un responsable que no cuidó a mi papá ese día sobre el escenario. La Justicia sería que todas las personas implicadas paguen. Ya había habido antecedentes con un bailarín de Panam (la animadora infantil), a veces esperan que pasen cosas así para tomar medidas”, señaló enojada.

“¿Cómo lo recordás a tu papá?”, preguntó Ángel De Brito emocionando a la joven. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, expresó: “Era mi papá. Una persona de una luz enorme, súper humilde, brindada a su público, a su trabajo, a su carrera. Como padre, a pesar de sus ausencias físicas porque tenía mucho laburo, siempre estuvo presente hasta los últimos días. Yo hablé el día anterior con él, mi mamá antes de que se suba al escenario.... La lealtad que había entre nosotros cinco, éramos cinco personas en una”, confesó quién a los tres días del accidente pensaba viajar a Buenos Aires (vive en Lago Puelo) para festejar los 70 años del artista.

Casi sobre el final, Hoffman no quiso hablar de Verónica Monti, la última pareja de Denis con la que la familia tuvo un gran conflicto. “No voy a hablar de eso. Me parece importante focalizar en este pedido de Justicia y en el recuerdo de él y que no quede en el olvido”.

