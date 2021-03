Caso Sergio Denis: cómo sigue la causa y qué fue lo último que decidió la Justicia

Esta semana se cumplieron dos años del fatídico recital que Sergio Denis brindó a sala llena en Tucumán. Esa noche se cayó en una profunda fosa ubicada al lado del escenario del teatro Mercedes Sosa, lo cual provocó su inmediato traslado a la guardia del Hospital Padilla, en donde luego de exhaustivos estudios los médicos le diagnosticaron: “Hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato”. Su pronóstico era reservado y su estado “muy delicado”. Desde ese momento su vida se pausó hasta que el 15 de mayo de 2020, su cuerpo dijo basta y murió.

Tras el accidente, Denis permaneció en Tucumán hasta que en abril fue trasladado a Buenos Aires, en donde primero estuvo internado en el Sanatorio de los Arcos y luego en el centro de rehabilitación ALCLA, ubicado en el barrio de Belgrano, en donde pasó sus últimas horas de vida. Pasada la muerte del cantante, sus familiares - a través de su abogado, Diego Colombo- confirmaron que iniciarían acciones legales contra el teatro Mercedes Sosa y contra aquellos que contrataron al artista. Esta denuncia se sumó a la causa que se inició en la provincia de oficio. “Fue un sindicato el que lo contrató. Vamos a ir contra todos aquellos que tengan algo de responsabilidad respecto del hecho. El motivo por el cual queremos hacer esto es no solo para que encuentre un poco de paz la familia, sino para que no vuelva a ocurrir, no solo en este teatro sino en cualquier teatro de la Argentina. Esto no puede volver a ocurrir”, remarcaba tiempo atrás Colombo sobre la situación legal.

La caída de Sergio Denis en pleno recital

Ahora hubo algunas novedades en la causa: la fiscalía marcó cuáles serán las especialidades de los integrantes de la junta médica que analizará los tratamientos que se le realizaron al cantante para poder corroborar la causa de su muerte. “No hay nombres todavía, pero están las disciplinas, serán un médico forense del Poder Judicial de Tucumán, un médico neurólogo del Hospital Padilla, un cirujano del Hospital Avellaneda y un médico de terapia intensiva de la misma provincia“, detalló el abogado de la familia.

La junta médica está dispuesta para “la primera quincena de abril de este año”, pero la familia todavía no se sabe si podrá viajar a la provincia por la pandemia, pero de todas maneras estará atenta a las novedades, previendo también agregar un controlador de partes para estar todo el tiempo en conocimiento de la situación, según aseguró Colombo a LA NACION.

Su hija Bárbara, que al igual que sus hermanos está muy comprometida con la causa, el próximo lunes hablará por primera vez -hasta ahora solo había utilizado las redes para homenajear a su padre y pedir justicia-, pero decidió abrir su corazón con Juan Alberto Mateykco, íntimo amigo de Sergio Denis, para contar todo lo que vivió y cómo se siente a dos años del accidente que fue el principio de la pérdida de su padre.