Esta semana, Mario Pergolini recibió en Otro día perdido (eltrece) a Francis Mallmann. El chef reapareció en televisión para hablar de todo, incluido uno de sus platos más controversiales: la milanesa. Si bien es una de las comidas más clásicas de la gastronomía argentina, la versión que él ofrece en sus restaurantes suele generar polémica. ¿El motivo? El punto de la carne. Fiel a su estilo, no esquivó sus comentarios y con firmeza justificó su elección de cocción.

En un momento de la entrevista que tuvo lugar el jueves 19 de noviembre, el conductor le dijo a su invitado que tenían dudas respecto al punto de la milanesa que él ofrece en sus restaurantes. Compartieron un video en el que se lo pudo ver al chef cocinar dicho plato que, a diferencia de lo que se come normalmente, es más chica y mucho más gruesa y la sirve a punto azul: dorada por fuera y roja por dentro.

Francis Mallmann estuvo en Otro día perdido y Mario Pergolini cuestionó la forma en la que prepara la milanesa (Foto: Captura de video)

La prepara con miga de pan fresco recién molido. ”Agarrás un pan, le sacás la cáscara, lo metés en la procesadora, lo hacés miga y hacés tu milanesa", explicó. “Va un poco en contra de cómo hemos empanado siempre”, advirtió Pergolini y Mallmann, si bien se mostró de acuerdo, remarcó que era la forma en la que él elige servir su milanesa: “Un poquito jugosa, así es rica. Me gusta en ese punto. Está caliente, tiene una parte bastante cruda en el medio; abajo está un poco cocida y la cáscara del pan fresco está bien doradita con un poco de mostaza. ¡Qué rico!“.

La milanesa que prepara Francis Mallmann es crocante por fuera y roja por dentro (Foto: Captura de video)

Frente a esto, a Agustín “Soy Rada” Aristarán le llamó la atención que la preparara a la plancha y no frita. Mallmann le respondió que a él le gustaba hacerla despacio y con manteca. “Es como me gusta comer la carne a mí. Todos somos libres”, insistió. Sin embargo, admitió que cuando mostró en sus redes sociales las imágenes de este plato tuvo “3000 críticas”.

Si bien él prefiere comer la carne en ese punto, siempre les pregunta a sus comensales sus preferencias y las respeta. “Rosadita en el medio, no muy cruda”, agregó Pergolini y le preguntó si no solían cuestionar por lo bajo los pedidos de los clientes. “Eso es arrogante”, sostuvo el chef y el conductor retrucó: “Cocinero y arrogante a veces van de la mano, Francis... es un chiste, pero no es un chiste”. Sin embargo, Pergolini remarcó que, cuando alguien va a comer a un restaurante de un chef de su categoría, quiere probar sus preparaciones y se adapta a la propuesta.

Francis Mallmann le hizo frente a las críticas por el punto en el que sirve la milanesa: "Un poquito jugosa, así es rica" (Foto: Captura de video)

No obstante, el invitado estuvo en desacuerdo: “En el punto de la carne me parece que no, cada uno tiene que elegir”. Recordó entonces cuando tenía 20 años y trabajaba en un restaurante francés en el que, cuando un cliente se acercaba al bar y pedía un whisky, le decían que no podían servirselo porque le iban a “quemar la boca y no va a poder sentir el gusto de la comida”. Él no aprobaba esto, argumentando que hay que darle libertad a los comensales. “Esto es lo mismo. Si yo la quiero comer cruda, lo hago y si los demás la quieren a punto, bien finita y crocante en el horno, perfecto. A mí también me gusta eso. Esa milanesa, que yo vendo en todos los restaurantes, es muy cara, porque lleva mucho tiempo”, sentenció.