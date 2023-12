escuchar

Esta semana, la temprana muerte de Ian D’Angelo, exparticipante de El Gran Premio de la Cocina (eltrece), conmocionó al mundo del espectáculo y la gastronomía. El joven saltó a la fama con tan solo 20 años cuando fue participante del programa culinario. En el mismo, contó parte de su vida en un video presentación que emocionó a la conductora Carina Zampini.

Este martes por la tarde se dio a conocer la temprana muerte del chef Ian D’Angelo, a sus 24 años. Según contó su amiga Natasha, tuvieron que entrar por el techo de su casa al notar que no atendía llamados y no respondía mensajes. Según informó la Policía, el joven estaba muerto en su cama hacía dos días.

Ian D'angelo, ex participante de El Gran Premio de la Cocina, murió a sus 24 años Instagram: @ian_dangeloo

A partir de su muerte, se conoció aún más sobre su vida, su personalidad y la cantidad de proyectos que quería llevar adelante. Uno de los momentos más recordados del joven fue cuando se abrió y contó su dura historia en el programa gastronómico de Eltrece. “Con una historia de vida profunda, llena de experiencias, la cual le dio su madurez”, señaló Zampini antes de mostrar el tape, en una emisión de noviembre de 2019.

En el fragmento se lo ve mirando a la cámara. “Yo tenía creo que ocho años y en ese momento mi mamá cayó detenida y mi papá no estaba en ningún lado, no aparecía en ningún lado, entonces me iban a mandar a un lugar de esos para chicos que se quedaban así, sin nada, sin familia”, introdujo.

Luego habló de su padre adoptivo. “Enrique me llevó a vivir con su familia, con su mujer y sus hijos. Enrique es mi viejo porque me dio de comer, me tapó de la lluvia, me llevaba al colegio, me enseñó a trabajar. Me enseñó a ser responsable, y eso me lo remarcaba siempre. ‘Vos tenés que ser responsable, cabeza’, me decía. Cumplió el rol de padre”, señaló emocionado.

Desde temprana edad, Ian tuvo en mente dedicarse a la gastronomía. Según sus amigos, en el horario laboral estaba predispuesto a ayudar o enseñar lo que hiciera falta y parte de su personalidad la aprendió del padre que lo crio. “Yo trato de agarrar actividades que hagan bien a la cabeza. Con la historia que uno tiene, si uno se basa en el pasado, te terminás matando. Entonces trato de esos espacios ocuparlos en otras cosas que me hagan bien, como por ejemplo la cocina que te llena el alma, te saca sonrisas y tristezas, te llena la panza y te reúne con amigos. También te enseña y te da para aprender”, indicó.

En el fragmento, Ian se mostró tocando un bombo de murga y con la indumentaria típica para la ocasión. Luego del video, Ian dialogó con Carina Zampini y le contó más sobre su admiración por Enrique, quien también había vivido una situación difícil en su juventud. “Como yo no tenía a otra persona, él me contaba y me hablaba. Yo iba por ese camino porque, en realidad, el camino cercano mío iba por otro lado, y no por el que está bien”, explicó.

“Hoy veo el pasado y le agradezco un montón, porque que una persona como Enrique, que no era familiar, me saque de la lluvia, me llene la panza, me ayude a terminar la escuela”, manifestó Ian D’Angelo y concluyó: “A la vez que lo iba escuchando, iba aprendiendo. Y aprendí a los golpazos, pero estoy reconstruido de cosas buenas”.

Este sábado, Ian comenzó a sentirse mal luego de su horario laboral y aseguró que visitaría al médico. Pero luego de no responder llamados y mensajes, sus amigos fueron a verlo a su casa y lo encontraron muerto, al parecer, por un paro cardíaco.