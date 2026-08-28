A quiénes expulsaron de Gran Hermano tras una noche de máxima tensión

Una jornada de extrema tensión se vivió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada durante el jueves 27 de agosto, culminando con la salida definitiva de dos integrantes del certamen. Tras un conflicto originado la noche anterior, la producción del ciclo emitido por Telefe determinó la expulsión de Steffany “Campanita” Pereira y Danelik Galazán, cerrando así un episodio que puso a prueba la convivencia y los límites reglamentarios del reality show.

El detonante del enfrentamiento ocurrió el miércoles, cuando Pereira retiró de manera unilateral fotografías personales pertenecientes a los hijos de Solange Abraham y Jennifer “Pincoya” Galvarini desde una de las habitaciones. Este accionar desencadenó una discusión de alta intensidad entre las participantes, la cual, según se reportó, estuvo cerca de derivar en una agresión física directa. Ante este panorama, la producción comunicó que ambas debían dejar la competencia.

Campanita se negó a dejar la casa de Gran Hermano (Captura: Telefe)

La respuesta de las involucradas fue dispar. Mientras Galazán acató la medida de forma inmediata y se retiró a través de la puerta giratoria, Pereira manifestó su negativa a abandonar las instalaciones. “¡Ay, no, amado! Ahora sí que no me voy a ir. No me voy a ir. Ahora sí que no me voy”, declaró la joven al conocer su destino. Su resistencia continuó mientras intentaba justificar su conducta, argumentando ante sus compañeros: “Me parece horrible. No, no, no. No me voy a ir de ninguna manera porque me parece horrible, amado. Nunca en mi vida agredí a nadie”.

Mariela Prieto, quien previamente había facilitado el reingreso de Pereira al juego, intentó persuadirla para que desistiera de su postura, sin éxito. Incluso, la participante se dirigió al confesionario para prolongar su descargo entre lágrimas, reiterando su postura defensiva: “Yo no me voy a ir de ninguna manera porque me parece horrible, amado. Yo nunca le agredí, amado. Nunca ni a nadie en mi vida le hice eso”.

Campanita cuestionó la decisión de Gran Hermano y se negó a retirarse

En ese marco, aprovechó para cuestionar la equidad de las sanciones del programa, recordando eventos previos donde, según ella, otros participantes no recibieron castigos tras haber manipulado sus pertenencias personales, como un ramo de flores o un tapete, sin que la autoridad del juego interviniera.

Sobre las fotografías, alegó: “Guardé cuidadosamente las fotos y quería hacer un intercambio con mi maquillaje nada más, no arrugué, no hice nada con las cosas de nadie”.

Tras la interveción de una agente de seguridad, la joven dejó el reality (Captura: Telefe)

La situación se prolongó durante varios minutos, obligando a Santiago del Moro a advertir sobre la intervención de seguridad. Finalmente, una “oficial” ingresó a la propiedad para dialogar con la participante. Luego de una extensa charla, se logró concretar el procedimiento para que abandonara la casa, cerrando el episodio con el retiro de ambas jugadoras. El momento final de la salida de Pereira ocurrió por una puerta trasera y no fue emitido en la transmisión en vivo, poniendo fin a la crisis desatada en la competencia televisiva.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA