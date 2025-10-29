Actuó una sola vez hace 54 años y aún hoy recibe dinero por su papel

Willy Wonka y la fábrica de chocolate fue una de las películas que con el tiempo catapultó a la fama a la gran mayoría de sus actores; y eso pasó con Peter Ostrum, quien se puso en la piel de Charlie Bucket en 1971. Pese a que tenía un futuro prometedor en el mundo artístico, no solo dejó los escenarios, sino que también logró que le paguen por eso.

Peter Ostrum tenía 12 años cuando se puso en la piel de Charlie (Foto: Redes Sociales)

Pese a que el film dirigido por Mel Stuart y escrito por el novelista británico Roald Dahl recibió críticas generalmente positivas, en la taquilla no le fue tan bien, lo que desanimó al pequeño actor de 12 años a continuar en la industria cinematográfica. No obstante, encontró su verdadera vocación en el ámbito del cuidado animal, ya que después de terminar con el rodaje, su familia adoptó un caballo y las constantes visitas al veterinario lo inspiraron a seguir ese rumbo profesional.

El antes y después de Peter Ostrum, el actor que interpretó a Charlie Bucket en Willy Wonka y la fábrica de chocolate (1971) (Foto: Redes Sociales)

En 1984, Peter se graduó como Doctor en Medicina Veterinaria en la prestigiosa Universidad de Cornell y, ejerció su profesión en Lowville, una pequeña localidad de Nueva York. Allí, su trabajo se centraba en el cuidado de caballos y ganado, por lo que mantenía una vida completamente alejada de la exposición mediática. Después de varios años en la profesión, se jubiló a fines de 2023.

Lejos de las cifras que movilizan las grandes producciones contemporáneas, el intérprete reveló con picardía en una entrevista que aún percibe ingresos por su participación en el largometraje original. “Me llegan giros bancarios de entre 8 y 9 dólares cada noventa días”, precisó durante una exhibición especial de la cinta en un encuentro cultural local, en el año 2018.

Así se veía Peter Ostrum durante su actuación en Willy Wonka y la fábrica de chocolate

En el transcurso de esa misma conversación se dio a conocer una circunstancia inesperada para muchos. Su esposa, Loretta M. Lepkowski -con quien el intérprete de 67 años tuvo dos hijos- contó que cuando lo conoció ignoraba que había sido actor y él tampoco quiso decirlo porque no creía que era algo relevante. “Cuando lo vi en la película, pensé ‘¡guau, tuvo un papel importante!’”, se sinceró la mujer, orgullosa de su marido.