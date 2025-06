Por siempre Mujercitas, una de las exitosas novelas de Alejandro Romay, cumple 30 años: así está hoy el elenco

El 3 de julio de 1995, Por siempre Mujercitas debutó en la pantalla de Canal 9 y, rápidamente, se apoderó de la televisión de miles de familias de todas partes del país. Con una fórmula que combinó drama familiar, romance y humor, la telenovela capturó la atención de personas de todas las edades. En la actualidad, a tres décadas de su estreno, la historia que se inspiró en la novela de Louisa May Alcott y la reversionó con un tinte bien argento, todavía genera conversación en redes sociales, donde se viralizan clips, escenas icónicas y fotos del elenco.

Producida por Alejandro Romay, la tira contó con 365 episodios repartidos en dos temporadas, las cuales mantuvieron en vilo a la audiencia por dos años. Virginia Lago, Viviana Saccone, Carolina Papaleo, Paola Krum, Jorge Schubert y Fernando Lúpiz encabezaron el reparto, acompañados por jóvenes promesas de la época, como Magalí Moro y Pablo Echarri. Además, también pasaron por el set figuras que luego se consolidaron como grandes estrellas, entre las que se encuentran Mariano Martínez, Pablo Rago, Eduardo Blanco, Carina Zampini y Diego Olivera.

El elenco de Por siempre Mujercitas

La historia giró en torno a la familia Morales, la cual estaba integrada por papá Marcelo (Antonio Grimau), mamá Gabriela (Lago) y sus hijas Paula (Saccone), Alejandra (Krum), Gimena (Magalí Moro) y Mariana (Valeria Britos). A partir de la violenta muerte del jefe de familia, las mujeres del hogar tuvieron que reconstruir su vida y apoyarse las unas en las otras en medio de las dificultades que atravesaron.

A 30 años de aquel éxito televisivo, ¿qué fue de la vida de sus protagonistas? ¿Dónde están hoy quienes dieron vida a las “mujercitas” argentinas que marcaron a más de una generación?

Viviana Saccone

Viviana Saccone le dio vida a Paula Morales, la hermana mayor de la familia, quien, con un futuro prometedor como médica, sufría por la historia de amor con uno de sus compañeros de trabajo. En aquel entonces, la actriz ya tenía una carrera consolidada en la pantalla chica, dado que había formado parte de importantes elencos, como Clave de sol, Amigos son los amigos y Más allá del horizonte.

Tras aquel éxito, Viviana protagonizó algunos de los títulos más importantes del país, como Los buscas de siempre, Montecristo y El Puntero. Además, se destacó en más de una oportunidad sobre las tablas y en la gran pantalla. En la actualidad, es muy activa en redes sociales, donde cosecha más de 500 mil seguidores y comparte parte de su trabajo. A su vez, tiene una cuenta paralela, @cognitawellness, en la que muestra su faceta como coach motivacional.

El antes y después de Viviana Saccon (Foto: Instagram @vivisacconeok)

Paola Krum

Paola Krum interpretó a Alejandra Morales, otra de las hermanas de la familia, quien a través de su rol como periodista buscaba conocer la verdad de la muerte de su padre, lo que ponía en riesgo su vida. A su vez, mantenía una relación amorosa muy complicada con uno de sus colegas, Ricardo Numan (Fernando Lúpiz).

Paola Krum dio vida a Alejandra Morales (Foto: Instagram @paola_krum)

Luego de este desafío se le abrieron muchas puertas, lo que la llevó a participar de una gran cantidad de proyectos televisivos, en cine y en teatro. Algunos de sus trabajos más conocidos son en Mujeres asesinas, Montecristo y El elegido. Su último papel en televisión fue en la producción de Telefe, El primero de nosotros, por el que obtuvo una nominación a los Premios Martín Fierro.

Virginia Lago

Virginia Lago interpretó a la viuda de la familia, quien a pesar de todo lo que sufría, buscó sacar adelante a su familia y tratar de defender a sus hijas de todas las injusticias que las acechaban.

Como comenzó su carrera actoral desde muy temprana edad, en esta producción fue nombrada “primera actriz”. A este protagónico le siguieron otros grandes papeles en Mujeres asesinas, Decisiones de vida y Argentina, tierra de amor y venganza. A su vez, se destacó con su rol de conductora en el recordado ciclo Historias de corazón (Telefe).

Virgina Lago interpretó a la madre de la familia Morales, quien aconsejaba y acompañaba a sus hijas en cada uno de los momentos de sus vidas (Foto: Instagram @virginia_lago_ok)

A sus 79 años, todavía es una actriz de pura cepa y lleva adelante la obra Sueños escondidos en el mar, mientras conduce el ciclo El buen modo en la radio FM 2X4 de la Ciudad de Buenos Aires.

Magalí Moro

Uno de los papeles que más captaba el interés de los espectadores era el de Gimena, una estudiante de abogacía a quien le daba vida Magalí Moro. La joven trabajaba en un estudio jurídico en el que su jefe, Sebastián (Pablo Alarcón), y el hijo, Gastón (Pablo Echarri), se enamoraban perdidamente de ella. Este triángulo le trajo grandes giros y complicaciones a la trama.

Tras la repercusión de su papel, Magalí fue invitada a firmar un contrato de exclusividad con Canal 9 que le permitió ser parte de otros proyectos de la época, como 90 60 90 modelos. Sin embargo, al poco tiempo decidió reincidir el contrato y, en 2020, en diálogo con LA NACIÓN, explicó los motivos: “Me encantaba actuar, pero necesitaba sentir que lo que estaba comunicando también me gustaba. Me sentí a contrapelo, que me estaban exigiendo algo que no deseaba. Como en ese momento no era factible hacer lo que yo quería, me senté con Alejandro Romay y rescindí el contrato”.

El antes y después de Magalí Moro Foto: Redes Sociales

Desde hace algunos años, Moro decidió volcar su vida a otras de sus grandes pasiones, vinculadas con la astrología, la eutonía y el yoga. En redes sociales cuenta con más de 13 mil seguidores a quienes enseña sus experiencias y trabajos.

Valeria Britos

Valeria Britos le dio vida a la hija más pequeña de la familia, Mariana, quien soñaba con convertirse en modelo. A su vez, como era una adolescente, veía en sus hermanas mayores muchos de sus anhelos e intentaba comprender muchos de los problemas que las rodean como adultas.

Britos comenzó su carrera a los 13 años, cuando se presentó al programa La Ola está de Fiesta conducido por Flavia Palmiero en la pantalla de Canal 9. Después de participar de una gran cantidad de comerciales, en 1994 fue convocada para el elenco de la telenovela Aprender a volar (eltrece). Por siempre Mujercitas se convirtió en su tercera participación en los medios argentinos y a ese proyecto le siguieron recordados papeles en Verano del 98 y Rincón de luz.

El antes y después de Valeria Britos

Actualmente, Valeria Britos está radicada en España y es productora y directora de Vale hacer lío, una propuesta teatral con música y juegos pensada para los más chicos que fue presentada tanto en Argentina como en el país europeo.