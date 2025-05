Así está hoy el elenco de Charlie y la fábrica de Chocolate, a 20 años de su estreno

Es probable que después de haber visto Charlie y la fábrica de chocolate (Charlie and the Chocolate Factory) los niños de todo el mundo soñaron con encontrar un ticket dorado que los llevara a un mágico lugar repleto de dulces. Y es que la película dirigida por Tim Burton y basada en la novela de Roald Dahl se convirtió en un clásico que traspasó los límites de la imaginación y sobre todo del tiempo. Pasaron 20 años de su estreno y es hasta el día de hoy que el público recuerda a los personajes que pasaron un día inolvidable (en todos los sentidos) con Willy Wonka. Algunos de los actores del largometraje continúan dentro de la industria, mientras que otros dieron un giro de 180 grados y buscaron una vida lejos de la fama.

Charlie y la fábrica de chocolate, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp y Freddie Highmore se estrenó en 2005 (Foto: IMDb)

Freddie Highmore (Charlie Bucket)

El papel de Charlie Bucket estuvo a cargo de Freddie Highmore (Foto: IMDb / Instagram @thegooddoctorabc)

Su brillante actuación en Descubriendo el país de nunca jamás (Finding Neverland) al lado de Johnny Depp y Kate Winslet, lo llevaron a protagonizar la película de Tim Burton con solo 13 años. Posteriormente, encabezó los proyectos August Rush: Escucha tu destino (August Rush); Las crónicas de Spiderwick (The Spiderwick Chronicles) y Bates Motel. En 2017 estrenó el drama de médicos The Good Doctor, por el cual estuvo nominado al Globo de Oro a mejor actor de drama. Paralelamente, también se graduó en Filología Española y Árabe en la Universidad de Cambridge.

AnnaSophia Robb (Violet Beauregarde)

El papel de Violet Beauregarde fue interpretado por AnnaSophia Robb (Foto: IMDb / Instagram @annasophiarobb)

A los 32 años es una cara conocida en Hollywood. Trabajó en La montaña embrujada (Race to Witch Mountain) con Dwayne Johnson, Desafío sobre olas (Soul Surfer), en la que llevó a la pantalla la historia de la surfista Bethany Hamilton, y en The Carrie Diaries, una precuela de Sex and The City de dos temporadas en la que interpretó a una joven Carrie Bradshaw. Este año estrenó la serie de NBC Grosse Pointe Garden Society. Desde diciembre de 2022 está casada con el actor Trevor Paul.

Jordan Fry (Mike Teavee)

Jordan Fry interpretó a Mike Teavee (Foto: IMDb / Instagram @jordanpaulfry)

El intérprete norteamericano continuó dentro de la industria tras ponerse en la piel de un niño fanático de los videojuegos. En 2007 prestó su voz para la película animada La familia del futuro (Meet the Robinsons) y en 2012 estrenó el film Gone, protagonizado por Amanda Seyfried. Según IMDb, tras una década lejos de las cámaras, en 2023 volvió al ruedo con la película Big Life y al año siguiente trabajó en los cortometrajes Ditch Witch y Painted Grief.

Julia Winter (Veruca Salt)

El personaje de Veruca Salt estuvo interpretado por Julia Winter (Foto: IMDb)

A diferencia de sus compañeros, las vueltas de la vida llevaron a la actriz que interpretó a la malcriada Veruca Salt a alejarse de las cámaras. Regresó a su Estocolmo natal para estudiar medicina en el Instituto Karolinska, una prestigiosa universidad ubicada en la ciudad de Solna. Tras recibirse, hizo una maestría en ciencias con una tesis centrada en oncología y un doctorado en cirugía y medicina molecular. Actualmente, tiene 32 años y se mantiene alejada de las redes sociales.

Philip Wiegratz (Augustus Gloop)

Augustus Gloop fue interpretado por Philip Wiegratz (Foto: IMDb / Instagram @dr.wiegratz)

Después de la exitosa película, el intérprete alemán tuvo participaciones menores en la serie Der Schlunz-Die Serie y la película Mein Sommer ’88-Wie die Stars die DDR rockten. Actualmente, tiene 32 años y, según su perfil de LinkedIn es Analista en Negocios y trabaja para una empresa alemana. Sus últimas publicaciones en Instagram dieron cuenta de que, por lo menos en 2022, se mudó al estado norteamericano de Carolina del Norte.

Johnny Depp (Willy Wonka)

El personaje de Willy Wonka estuvo interpretado por Johnny Depp (Foto: IMDb / Instagram @lionsgate)

Un actor que no necesita presentación. Tras el juicio por difamación contra su exesposa, la actriz Amber Heard, que se realizó en Fairfax, Virginia en junio de 2022 y que terminó con un fallo a su favor, volvió al ruedo y ya estrenó proyectos como La favorita del rey (Jeanne du Barry) donde interpretó al rey Luis XIV y Modi: Three Days On The Wing Of Madness, que lo tuvo como director. Hace unos pocos días se conoció la primera imagen de su próxima película, Day Drinker, donde comparte elenco con Penélope Cruz y estará bajo la dirección de Marc Webb.

Helena Bonham Carter (Sra. Bucket)

Helena Bonham Carter interpretó a la Señora Bucket, la madre de Charlie (Foto: IMDb / Instagram @helenabonhamcarterdaily)

Una personalidad más que conocida en Hollywood que tampoco necesita introducción, puesto que sus actuaciones en Harry Potter como Bellatrix Lestrange y la princesa Margarita en la tercera y cuarta temporada de The Crown no son fáciles de olvidar. Tras el estreno de su última película, Cuatro cartas de amor (Four Letters of Love) con Pierce Brosnan, recientemente trascendió que trabaja con Millie Bobby Brown y Henry Cavill para la tercera parte de Enola Holmes.

Noah Taylor (Sr. Bucket)

El papel del señor Bucket, el padre de Charlie, fue interpretado por Noah Taylor (Foto: IMDb)

El actor de Casi famosos (Almost Famous) tiene actualmente 55 años y una extensa trayectoria en la industria. Tras interpretar al padre de Charlie Bucket, trabajó en producciones como Al filo del mañana (Edge of Tomorrow) con Tom Cruise y Emily Blunt, Game of Thrones y Paddington 2. En 2024 estrenó las series So Long, Marianne y Thou Shalt Not Steal.

Missi Pyle (Sra. Beauregarde)

Missi Pyle interpretó a la señora Beauregarde, la madre de Violet (Foto: IMDb / Instagram @missipyle)

La actriz nacida en Texas participó de galardonadas películas como El artista (The Artist), Capitán fantástico (Captain Fantastic) y Perdida (Gone Girl). En 2024 estrnó el film Empire Waist y recientemente Granite Rapids Moon del director Kenneth Cran. Muy activa en Instagram y con más de 75 mil seguidores, comparte imágenes de sus proyectos y videos de las canciones que interpreta con su guitarra.

Adam Godley (Sr. Teavee)

El papel del señor Teavee, el padre de Mike, estuvo a cargo de Adam Godley (Foto: IMDb)

El británico tiene una gran trayectoria principalmente en televisión. En los últimos veinte años apareció en series como Suits, Diario de un joven doctor (A Young Doctor’s Notebook & Other Stories), Fallet y The Great. También hizo participaciones especiales en Mad Men, Breaking Bad, Homeland y Succession. Sus más recientes trabajos fueron The Great North y The Umbrella Academy, para las cuales prestó su voz.

Franziska Troegner (Sra. Gloop)

Franziska Troegner fue la Señora Gloop, la madre de Augustus (Foto: IMDb / Instagram @ franziskatroegner)

La actriz alemana participó en varias producciones realizadas en su país natal, tales como Der Landarzt que se emitió entre 1997 y 2013, Mein Freund das Ekel y más recientemente Bettys Diagnose. Actualmente, se mantiene activa en Instagram, donde comparte fotos de sus viajes por el mundo.

Deep Roy (Oompa Loompa)

El actor Deep Roy interpretó al Oompa Loompa (Foto: IMDb / Instagram @realdeeproy)

A diferencia del resto del elenco, se dedica principalmente a las redes sociales. Sube contenido a su cuenta de TikTok donde tiene casi 750.000 seguidores y videos con millones de reproducciones. En Instagram, el actor de Star Trek suele compartir sus encuentros con celebridades de Hollywood que van desde Johnny Depp a Al Pacino y Tim Burton y sus tours gastronómicos por distintas partes del mundo.

James Fox

James Fox interpretó al señor Salt, el padre de Veruca (Foto: IMDb)

Recordado por su trabajo en la película de 1984 Pasaje a la India (A Passage to India) de David Lean, el actor de Sherlock Holmes y El doble (The Double) tiene actualmente 85 años. Según IMDb, su último proyecto en la pantalla fue en 2021 como narrador de la película El souvenir: parte 2 (The Souvenir: Part II) de la directora británica Joanna Hogg.

En los últimos veinte años, dos de los actores que tuvieron roles importantes en Charlie y la fábrica de chocolate murieron. David Kelly, quien interpretó a Joe, el abuelo de Charlie, murió el 12 de febrero de 2012 a los 82 años. El actor de El señor de los anillos y Star Wars, Christopher Lee, quien fue el padre de Willy Wonka en el film, falleció el 7 de junio de 2015 a los 93 años.

David Kelly interpretó a Joe, el abuelo de Charlie (izquierda), mientras que Christopher Lee se puso en la piel del padre de Willy Wonka (derecha)

Dónde verla. Charlie y la fábrica de chocolate se puede ver en las plataformas de streaming Max y Prime Video. Para los fanáticos de la historia, su antecesora Willy Wonka y la fábrica de chocolate (Willy Wonka and the Chocolate Factory) de 1971 está en Max. Asimismo, Wonka, la precuela protagonizada por Timothée Chalamet y estrenada en 2023, también se puede encontrar en Max.