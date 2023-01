Alfa, el más polémico de los participantes de Gran Hermano: ¿por qué sus comentarios discriminatorios cuentan con el aval de las redes sociales?

escuchar

Cuando trascendió la noticia de la vuelta de Gran Hermano, luego de diez años de ausencia en la pantalla de Telefe, una de las cosas que llamó la atención, positivamente, fue que en el casting podían participar personas de entre 18 y 101 años. La expectativa que generó este anuncio, en un reality que siempre se caracterizó por tener jóvenes esbeltos y mujeres despampanantes, le subió el precio a esta nueva edición.

Si bien es cierto que la mayoría de los jugadores cumple con las características históricas de Gran Hermano, dentro del grupo la presencia de Walter Santiago, más conocido como Alfa, de 60 años de edad, dio que hablar desde el primer momento. Con pocos días dentro de la casa, el participante más longevo en la historia del reality contó que tuvo vínculos con varias famosas que fueron desmentidos por algunas de las protagonistas y hasta se atrevió a involucrar al presidente Alberto Fernández en supuestos pagos de coimas y enriquecimiento ilícito. Esto provocó el primer escándalo fuerte de GH, que escaló hasta que la vocera presidencial, Gabriela Cerutti, le contestó en su cuenta de Twitter.

“Siempre fui líder, soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de las casa”, se presentó este hombre de Tigre, divorciado, dando pistas de que la convivencia con él no iba a resultar sencilla.

Vivió en Miami entre el 2001 y 2013, se dedica a la compra, venta y reparación de autos de lujo, de allí su apodo, y en sus redes sociales se lo puede ver rodeado de famosos, con imágenes históricas que van de Guillermo Vilas y Ricardo Fort a Zulemita Menem.

Alfa acaba de llamar a Ariel “rata inmunda” “van a saltar pedazos de gordo” y le dijo “ballena”

¿Cuánto tiempo más vamos a soportar este discurso violento y discriminador dentro de #GranHermano? pic.twitter.com/etTzXb2aSJ — MOSKITA (@MoskitaMuertaOk) January 6, 2023

Excéntrico, frontal y de pocas pulgas, Alfa tuvo muchísimas actitudes polémicas y discriminatorias; sin embargo, sobrevivió a las numerosas placas en las que estuvo nominado. Vio el primer partido de la Selección Nacional en el Mundial de Qatar con una bandana hecha con parte de la bandera de Estados Unidos y se negó a que le pintaran la cara con los colores de Argentina. “No, jamás. Esta es mi bandera”, dijo mostrando el pañuelo que tenía en la cabeza. Un gesto así, en otro participante, podría haber sido el detonante para una expulsión inmediata a través de los votos, pero se lo perdonaron. Sin embargo, tras la derrota de La Scaloneta frente a Arabia Saudita, claudicó su postura y comenzó a utilizar la celeste y blanca.

También llamó “putón” a Daniela, por tener relaciones sexuales con Thiago delante de todos pero, avalando su mirada machista de la vida, no hizo ninguna mención al joven cartonero. Otro episodio que lo involucró y provocó un fuerte escándalo dentro y fuera de la casa fue un comentario desafortunado hacia Coti. “Mirá Cotita, diez de circunferencia. Un desodorante”, le dijo a una de las participantes más jóvenes del juego de manera libidinosa, amparado en que estaba haciendo un chiste. Esto le valió quedar automáticamente nominado y horas de debate en redes sociales y en TV. Sin embargo, la gente lo salvó. O la vez que Romina, la exdiputada, se mostró incómoda cuando Walter le dijo: “Sacate la ropita y vení a la pileta”, en el momento en que la participante no quería ingresar en bikini por pudor a las cámaras. A pesar de este comportamiento incorrecto en tiempo de empoderamiento femenino, Alfa sobrevivió.

Alexis, el nuevo eliminado de Gran Hermano

Pero otra fuerte polémica estalló en los últimos días con un discurso violento y gordofóbico contra el participante que entró hace pocas semanas y que tiene mucha información del afuera. Producto de una estrategia de juego o simplemente como parte de su personalidad, Ariel intentó provocarlo y logró un rechazo contundente de Alfa. La relación entre ambos empeoró con el transcurrir de los días, pero escaló a niveles inaceptables para un convivencia difundida en televisión con 20 puntos de rating todas las noches, cuando Walter lo llamó ballena y rata inmunda a sus espaldas. Además, señaló: “Cuando yo lo agarre van a saltar pedazos de gordo”. La discusión que se dio este domingo por quién hacia la salmuera expuso de manera brutal al participante más longevo del reality, cuando al grito de “si esta fuera mi casa te sacaría a patadas”, descalificó al parrillero que también es estudiante de teatro.

El mapa de Gran Hermano cambió completamente con la sorpresiva salida de Alexis “El Conejo” Quiroga, dado que el apoyo de la gente a Ariel se convirtió en el talón de Aquiles de Alfa. ¿Podrá ser él quien le corra el velo a parte de la audiencia o simplemente seguirá de largo y se confirmará lo que piensan muchos, que la supuesta frontalidad de Alfa es un valor más allá de lo que diga y cómo lo diga?

En la casa más famosa del país, de 2.200 metros cuadrados, con 65 cámaras y 87 micrófonos, Alfa quedó expuesto en su peor faceta: un hombre que, por momentos, tiene un discurso violento, antiguo y discriminador. Gran Hermano todo lo ve, pero pareciera que parte del público prefiere hacer la vista gorda o avala su comportamiento, demostrando que la famosa deconstrucción de la sociedad de la que tanto se habla, lamentablemente, aun está en pañales.