Acusan a Marou Rivero, la hermana de Calu, de robar dinero en una fiesta

Morou Rivero, la hermana de la reconocida actriz Calu Rivero, fue acusada de robar dinero y una gargantilla en una fiesta, según informaron en Intrusos (América TV). De acuerdo al relato del periodista Lucas Bertero, flamante incorporación del ciclo, la influencer habría ingresado a una habitación de la casa de un country donde estaban las pertenencias de todos los invitados y habría sacado 7000 pesos de una cartera, y una joya de alto valor de otra. Además, la dueña de la casa tendría todo registrado por las cámaras de seguridad.

“Esto ocurrió en un cumpleaños. La familia de la dueña de casa [que se llamaría Florencia] se había ido de vacaciones a pasar el fin de semana y como estaba la casa sola, para festejar su cumpleaños la chica hizo una fiesta para 57 personas. DJ, tragos, carísimo todo, gente de alto nivel adquisitivo. Había mucho dinero en ropa, en autos, en todo”, describió el panelista.

Acusaron a Marou Rivero de robar en una fiesta

“Cuando llegan los invitados, Flor dice: ‘Dejen las cosas en el segundo piso’. Era el cuarto de un menor. Entonces la gente empieza a llegar y a dejar las carteras, llaves de autos, billeteras, en ese cuarto”, precisó Bertero y remarcó: “Era una fiesta para pasarla bien entre amigos íntimos”. Así, dio a entender que no había desconocidos en el evento.

El hecho ocurrió en un barrio cerrado de San Isidro, según informó el periodista, y aseguró que el caso “podría llegar a la Justicia”. Si bien Calu Rivero también estaba invitada a la fiesta, finalmente no fue porque “tenía otro compromiso”, explicó Bertero.

Según el relato del periodista de Intrusos, Marou se fue temprano de la fiesta, una actitud que llamó la atención de todos los presentes. Al día siguiente, la anfitriona recibió un llamado de una amiga que había estado en el evento, y que aseguraba que le faltaban 7000 pesos de su cartera. Minutos más tarde, le llegó otro llamado de otra amiga diciendo que le había desaparecido de una gargantilla de la cartera. “Entre nosotras hay una ladrona”, le dijeron.

Una selfie de Calu y Marou Rivero (Foto: Instagram) Instagram: @marourivero

Consternada por lo que había pasado, la dueña de casa decidió confrontar a todas sus amigas y darles la oportunidad de que confiesen lo que había pasado. “Les doy un día para que me contesten por privado o me hagan llegar todo en una moto”, les dijo a través de un correo electrónico. La propia Marou se hizo la sorprendida ante el mensaje de su amiga, como si no supiese nada de lo que había pasado. Pero como la dueña de casa ya tenía las pruebas de que había sido ella, no dudó en llamarla por teléfono.

“H... de p..., devolveme la gargantilla y los 7000 pesos porque te tengo grabada en las cámaras de seguridad y te voy a denunciar por ladrona”, le dijo la anfitriona a Marou, según relató el periodista. “Devolvemelo y queda todo acá, o le cuento a todos que sos vos”, insistió.

Marou Rivero se habría robado 7.000 pesos y una gargantilla de una fiesta (Foto: Instagram) Instagram

Como la influencer seguía sin admitir el robo, la anfitriona cortó el teléfono y llamó a Calu Rivero. Le dijo lo que había hecho su hermana y le aseguró que tenía las pruebas. “Hacela entrar en razón porque sino voy a ir hasta el final con esto, quiero que mis amigos vuelvan a confiar en mi casa”, le dijo.

Incluso, en una historia de Instagram, Marou puso: “Si no lo decís, nadie se entera, ¿sos tarada Florencia?”.

De acuerdo a la información del periodista, finalmente Marou devolvió el dinero y la gargantilla. Y se habría excusado con sus amigas asegurando que tiene un colgante parecido y que se confundió. Del dinero, en cambio, no habría dicho nada.