La emoción de Sandra Borghi al anunciar su partida de Nosotros a la mañana: los motivos y su reemplazante

“Se nos va lo más importante que tenemos. El programa va a seguir, la va a romper, vamos a hacer lo mejor para la gente pero se nos va lo más importante que tenemos” , anunció este jueves Joaquín “Pollo” Álvarez minutos antes de terminar Nosotros a la mañana. “Ay no, me decís eso y me matas”, exclamó su compañera Sandra Borghi haciéndose cargo de las palabras del conductor.

Si bien hace días que se habla de esta noticia, hoy su propia protagonista la confirmó en su programa: la periodista deja el matutino de eltrece para pasar a conducir el noticiero del mediodía junto a Luis Otero. “Bueno, me voy con un crecimiento muy lindo. Estoy muy feliz y emocionada. Apenas me lo anunciaron, lo llamé a mi amigo y compañero, que saben que lo amo, y gritábamos de contentos porque es el lugar que soñé toda mi vida”, expresó Borghi, conmovida.

“Yo soy una periodista de raza y toda la vida soné con conducir un noticiero de aire y bueno, me nombraron para ser la conductora del noticiero del mediodía a partir de marzo. Fue una alegría enorme, una gran emoción. Yo lo comparé con el primer Martín Fierro que me gané, que me estallaba el corazón. Es esa emoción profesional que solo la podés describir cuando tocás el cielo con las manos. Te juro que cuando me dijeron que iba a ser la conductora del noticiero del mediodía sentía que tocaba profesionalmente el cielo con las manos”, repitió mostrando su alegría.

Luis Otero y Sandra Borghi, la nueva dupla que conducirá el noticiero del mediodía de eltrece Prensa TN

Respecto a su decisión de bajarse del matutino, advirtió: “Ustedes saben que yo soy madre, que tengo una vida muy intensa entonces no voy a poder seguir con el programa porque voy a tener que dedicar algún espacio en mi vida a mi familia y a mis hijos. Pero bueno, mañana les vamos a contar bien cómo va a seguir este programa. Voy a seguir siendo parte de esta casa porque amo a [la productora] Kuarzo. Fueron ocho años juntos”.

Por último, y tomando de la mano a su compañero, la periodista le dedicó unas palabras al Pollo: “Me va a costar mucho separarme de vos. Es como si me desprendieran un pedazo, un familiar. Todas las mañanas juntos, mirarnos, entendernos, saber que estamos, que nos entendemos. Él me mira y con un gesto ya estamos ahí, pero bueno, son las cosas de la vida y estamos contentos”, confesó.

Luis Otero y Sandra Borghi ante un nuevo desafío laboral Prensa TN

Mientras la fundía en un fuerte abrazo, el conductor le devolvió los halagos y aclaró: “Mañana despedimos a Sandra. Nosotros vamos a hacer el mejor programa posible, quédense tranquilos pero obviamente perdemos a nuestro pilar”, remató con un dejo de melancolía.

Su reemplazante

Si bien la noticia se hará oficial mañana, LA NACION ya pudo averiguar al nombre de la reemplazante de Sandra Borghi. Se trata de la periodista Mariel Di Lenarda, histórica locutora, movilera y conductora de Radio Mitre, donde actualmente trabaja como cronista acreditada en Casa Rosada.

También era la columnista de actualidad y política de Equipo de Noticias, el noticiero de la segunda mañana de A24, rol que dejará, al igual que su participación en el panel de Intratables, para ocupar su nuevo puesto en eltrece.

Si bien Di Lenarda oficialmente debutará el lunes, este viernes estará en el ciclo conducido por “Pollo” Álvarez para hacer el traspaso oficial.

El nuevo noticiero

Según pudo saber también este diario, el nuevo noticiero del mediodía de eltrece comenzará el próximo 28 de febrero, cambiará de nombre -ya no se llamará Notitrece- y tendrá un nuevo estudio y escenografía.

Además de sus conductores, Sandra Borghi y Luis Otero (que vuelve a la s noticias tras su breve paso por la política) estarán Nazarena Di Serio, que ya no estará a cargo del pronóstico del tiempo (ya que esa sección será cubierta por Marina Senuk) sino Redes; Ignacio González Prieto y Marcelo Fiasche. Respecto a las ausencias, parece un hecho que no solo Sergio Lapegüe dejará de formar parte del noticiero, sino también Silvia Martínez Cassina.