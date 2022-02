La estrategia de Dalma Maradona para que no se filtre su segundo embarazo

Dalma Maradona arrancó la semana con una feliz noticia: está en la dulce espera de su segunda hija junto a Andrés Caldarelli. La actriz lo confirmó en en el ciclo Un día perfecto (Radio Metro), en donde ocupa un lugar como columnista, y la noticia tomó a todo el mundo por sorpresa. La hija de Diego y Claudia Villafañe fue muy cuidadosa e hizo todo lo posible por mantener este embarazo en secreto. En diálogo con Intrusos (América) reveló cuál fue su técnica para evitar ser descubierta.

Dalma Maradona habló sobre su segundo embarazo

El pasado lunes, Dalma empezó el programa de todas las mañanas con una dulce noticia: “¿Puedo decir algo? Estuve hablando con Cayetano fuera del aire, tenía que tomar una decisión y quería consultarlo con él. Quiero contarles que estoy embarazada”. La alegría fue inmediata y las felicitaciones no tardaron en llegar, pero todos los fanáticos de Maradona no pudieron evitar preguntarse cómo hizo para ocultarlo.

Al ser una figura pública, cada paso que da la actriz de El marginal es analizado y debatido tanto por los medios como sus millones de seguidores. Entonces, es casi imposible que nadie haya notado nada. Pero lo logró, y así la noticia fue totalmente inesperada. En diálogo con un movilero de América, Dalma aseguró que junto a su pareja, Andrés Caldarelli, decidieron manejarse así para poder contarlo cuando se sintieran seguros.

Dalma Maradona y Andrés Caldarelli esperan a su segunda hija Instagram - Archivo

“Más que nada fue para saber si estaba todo bien. Y también por cábala. Con Roma -su primer hija junto a Caldarelli- también tuve la suerte de poder decirlo yo, es como una cosa increíble pero sucede”, manifestó. Y, a continuación, explicó que tuvo la ventaja de no estar mucho en Argentina durante esos primeros tres meses, así que no hubo quien pudiera verla mientras le crecía la panza.

El posteo de Dalma Maradona instagram.com/dalmaradona

“El primer mes estuve trabajando el Italia, terminando el documental, entonces no estaba acá”, dijo. Asimismo, contó que luego de filmar el largometraje titulado La hija de Dios -el cual seguirá los pasos de su papá mientras vivió en Europa- se fue de vacaciones al exterior. “No se me veía mucho”, reflexionó.

Una vez destapada la olla, fue imposible para la pareja poder contener la felicidad y los detalles sobre el bebé que está en camino llegaron a todos los portales de noticias. Según compartieron, tendrán una segunda hija a quien decidieron bautizar Azul en honor al equipo Xeneixe. Sin embargo, el fanatismo de la hija de Diego llegó a un límite cuando su marido insinuó que, de segundo nombre, le pusieran “Yoro” para completar el apodo del emblemático equipo. “Yo soy muy de Boca pero me parece que no hay que castigarla de esa manera”, se defendió, entre risas.

El reclamo de Ángel de Brito a Dalma Maradona

El secreto que envolvió la noticia fue tan grande que ni siquiera Ángel de Brito, periodista de espectáculos que tiene ojos y oídos, se enteró. Fiel a su costumbre de no callarse nada, el excondcutor de Los Ángeles de la Mañana (eltrece) decidió disimular un pequeño reclamo en un mensaje de felicitación.

A través de su Twitter oficial le envió buenos deseos a la futura mamá y escribió: “¡Felicitaciones Dalma Maradona querida! No me lo dijiste. Me alegro que hayas podido guardar el secreto, ¡Te quiero!”. La hija de Villafañe, con un infaltable sentido del humor, le contestó: “Gracias Ángel. Me salvé que estás tranquilito”.

Las felicitaciones de Ángel de Brito a Dalma Maradona twitter @angeldebritoOk