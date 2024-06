Calu Rivero mostró su pancita de embarazada y sus vacaciones en familia por Italia

Escuchar

Mientras disfruta de unas vacaciones soñadas en Europa, Calu Rivero compartió el feliz momento que transita ante la próxima llegada de su segundo hijo junto a Aíto de la Rúa. La actriz mostró su creciente pancita de embarazada y publicó distintas imágenes del viaje junto a su familia.

Después de visitar Ámsterdam, en Holanda, Rivero se dirigió junto a su pareja y su hijo Tao a Nápoles, en Italia. Desde allí, posteó una serie de fotografías que dan cuenta de su tiempo de relax paseando por las calles de la ciudad con su pequeño en brazos y luciendo una remera que deja ver lo avanzado de su embarazo.

La primera imagen de Calu Rivero mostrando su segundo embarazo instagram.com/lacalurivero

A través de su cuenta de Instagram, Rivero también compartió con sus seguidores fotos de la paradisíaca costa del sur de Italia, con vistas al mar o tomándose un descanso en lujosos hoteles. “Así estamos… Enamorados”, escribió la actriz junto a las postales que subió a sus redes.

El pequeño Tao junto a su papá disfrutando de unas maravillosas vistas instagram.com/lacalurivero

La llegada de su segundo hijo ha generado una ola de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes han expresado su alegría y cariño ante el anuncio de su embarazo. “Felicidades, Calu, qué hermosa esa pancita, qué linda familia”, escribió una fan. Otros expresaron mensajes en relación con el pequeño Tao: “¡Ese chinito hermoso! Belleza de mamucha”.

La noticia del embarazo de Rivero fue confirmada semanas atrás por Ángel de Brito en el programa LAM. El periodista afirmó que la actriz y su pareja iban a ser padres por segunda vez, y contó que la artista se encontraba en su cuarto mes de gestación.

“Está embarazada de su segundo hijo, fue mamá hace muy poco. Está justo en el tiempo que se puede decir. Calu Rivero y Aíto de la Rúa esperan su segundo hijo”, reveló el conductor de América.

Un amor que creció con el tiempo

El pasado abril, Calu había utilizado su cuenta de Instagram para reflexionar sobre la maternidad junto a una imagen con su pequeño hijo. “¡Hoy tengo deseos de celebrar el increíble cuerpo femenino! Que puede crear y nutrir la vida, se transforma durante el embarazo y el parto, produce leche que da alimento a sus crías, encarna la sabiduría, la intuición, la belleza, la sensualidad y la creatividad”, comenzó diciendo en ese momento. Y sumó: “Refleja los ciclos de la naturaleza, se renueva y regenera continuamente. ¡Cada cuerpo es único y hermoso, merecedor de amor, respeto y celebración! ¡No te olvides mujer!”

La actriz, que en su perfil en redes sociales también se autodefine como “madre y agitadora de conciencias”, está en pareja con el hijo del expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa, desde 2022, momento en que se reencontraron después de un primer amor fugaz que ambos protagonizaron en 2008.

Se habían conocido en un verano en Punta del Este cuando Calu tenía apenas 20 años y daba sus primeros pasos en la actuación, y se cruzaron más de una década después durante otro verano, dos años atrás. “Nos reencontramos después de 13 años en Uruguay. Belleza, belleza, la vida, lo que ya está escrito, ¿qué decirte?”, contaba la actriz en LAM en ese momento. “Quedamos siempre muy bien, es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia, pero no me imaginaba que trece años después, iba a ser el padre de mi hijo. Estamos sorprendidos, pero también maravillados, confiando mucho en eso que es más grande, que no se entiende, pero que está escrito”, decía ante la llegada de su primer hijo.

Rivero hizo una pausa en su carrera como actriz y ahora comparte los mismos intereses que De la Rúa, con prioridad en la familia, que se afianza cada día más. La actriz muestra en sus redes sus rituales espirituales, sus clases de gimnasia y fotos de la intimidad familiar.

En tanto, Aíto de la Rúa ha profesado su interés por los beneficios terapéuticos de la psilocibina, un componente presente en los hongos alucinógenos. “Lamentablemente, en la Argentina no está permitido trabajar con estas sustancias porque el marco legal no lo permite, pero es un tema muy interesante que puede darle solución a muchas cosas”, contó en una entrevista radial hace un tiempo.

LA NACION

