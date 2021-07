Adabel Guerrero increpó a Carina Zampini al aire e hizo un fuerte reclamo

Conducir un reality en vivo no es nada fácil. Hay que lidiar con los humores de los participantes que, a veces, no serían los más agradables. Es lo que le ocurrió este lunes a Carina Zampini, conductora de El gran premio de la cocina (eltrece) que tuvo que contener el reclamo de Adabel Guerrero, participante famosa del ciclo, que estaba muy ofuscada porque no pudo encontrar espinacas en el supermercado del estudio.

El mal momento que se vivió al aire comenzó luego de que Zampini, con una cuenta regresiva, puso fin en el momento del programa en que los participantes buscan los productos para sus recetas en “el súper” instalado en el estudio.

El grave reclamo de Adabel Guerrero a Carina Zampini al aire por una espinaca

Entonces, Guerrero salió de ese almacén televisivo enojadísima, tiró a su canasto algo de mala manera y explotó: “¡No están mis espinacas!”. Si bien la queja no estaba dirigida de modo directo a la conductora, Zampini trató de calmar la situación. “Tranquilos todos, porque están desesperados, se entienden los nervios”, dijo.

“Ada, sacate el barbijo y decime qué te pasa”, le dijo luego la conductora a la modelo, que, todavía con notable enojo, respondió: “Pasa que me cansa querer entrar a agarrar cosas y que no estén. Realmente me cansa. No estaba la salsa de soja, no estaban las espinacas, no estaban los hongos”.

“Bueno, bueno”, trataba de calmarla Zampini, mientras le sacaba el barbijo a la participante, que se le había quedado enganchado en un aro.

A continuación, mientras la conductora les decía a los participantes que se pusieran en sus lugares y se prepararan para arrancar su faena en la cocina, Guerrero volvió a interrumpirla. “¿Qué pasa, Ada?”, inquirió la conductora.

“Quiero saber si en el momento de necesitar las espinacas las voy a tener, si me las van a dar”, contestó la modelo y bailarina.

“Nos vamos a ocupar de conseguirlas, vos quedate tranquila. Alguien las debe tener, calculo que no habrá sido malintencionado el que agarró algo que no le corresponde. ¿Sí? Traten de relajarse”, la tranquilizó nuevamente Zampini, antes de ir a un necesario corte.

LA NACION