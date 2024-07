Además de María Becerra: los otros famosos que cerraron sus redes sociales por las críticas y el hate que recibieron

Escuchar

Para muchos, las redes sociales son un arma de doble filo. Así como pueden ser una vía de comunicación entre las celebridades y sus fanáticos, en otras ocasiones las críticas “anónimas” sin ningún tipo de reparo ni filtro, suelen pesar mucho para los famosos, quienes deciden protegerse de los haters y cerrar -aunque sea temporalmente- sus perfiles.

La última en hacerlo fue María Becerra. La cantante comunicó que, tras las críticas y comentarios nocivos que recibe, abandonaba X con la intención de “desintoxicarme”. Su Instagram, en tanto, será manejado por una persona de su confianza. Sin embargo, ella no es la primera celebridad en tomar esta contundente decisión. Este año, Selena Gómez y La Joaqui optaron por esta misma medida. En el pasado también lo hicieron Tom Holland, Ed Sheeran, Ariana Grande, Taylor Swift y Oriana Sabatini.

Selena Gómez

Selena Gómez es una de las grandes celebridades de las redes sociales. Actualmente, acumula 425 millones de seguidores en Instagram y en varias ocasiones decidió alejarse de ellas a raíz de las fuertes críticas de los usuarios. Lo hizo en septiembre de 2018 y también en febrero de 2023. En enero de este año anunció que estaría lejos de las redes “por un tiempo” y se enfocaría en “lo que realmente importa”. Sin embargo, regresó un par de horas después.

La Joaqui

Celebridades argentinas también decidieron cerraron las redes sociales para silenciar los comentarios nocivos. A mediados de 2023, Joaquinha Lerena -mejor conocida como La Joaqui- anunció públicamente que abandonaba los escenarios.

“Debido a motivos de estrés postraumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar”, sostuvo en aquel momento a través de una storie de Instagram. Si bien dijo que no daría más shows, su ausencia también fue en la aplicación. No obstante, tiempo después regresó.

Tom Holland

En agosto de 2022, tras dos meses sin hacer publicaciones en Instagram, el protagonista de Spider-Man: de regreso a casa les comunicó a sus seguidores a través de un video que se tomó un descanso de las redes sociales por su salud mental. Tom Holland hizo hincapié en que estas eran “demasiado estimulantes y abrumadoras”.

“Me quedo atrapado y entro en un espiral cuando leo cosas sobre mí en línea. Y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental, así que decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación”, sostuvo el actor en aquel entonces y volvió a postear en Instagram recién dos meses después. En cuanto a X, regresó en mayo de 2023, tras 15 meses sin publicar ningún mensaje. Actualmente, el joven de 28 años está activo en ambas aplicaciones: cuenta con 65 millones de seguidores en Instagram y 7 millones en X.

Taylor Swift

La intérprete de “Shake It Off” también atravesó un período lejos del mundo de las redes. Fue 2017 cuando desconcertó a sus fanáticos al borrar todas las publicaciones de Instagram, Facebook y Twitter. Su reparación fue a través de un video para anticipar su próximo lanzamiento, el cual sería Reputation, que finalmente se estrenó en 2019. Hoy es una de las grandes exponentes en el mundo de estas aplicaciones. Aunque no sigue a nadie en Instagram, ella acumula más de 280 millones de seguidores, mientras que en X supera los 95.000.000.

Ed Sheeran

Quien también decidió alejarse de las aplicaciones fue Ed Sheeran. En 2017, el intérprete de “Photograph” cerró X (por entonces Twitter) por las duras críticas que recibía.

“Cada vez que entraba solo veía comentarios negativos”, le dijo en aquel entonces al medio The Sun y aseveró en que no podía leer lo que escribían. No obstante, con el paso del tiempo decidió volver y hoy está activo en X con casi 17 millones de seguidores.

Ariana Grande

La estrella de la música de 31 años también se dio un respiro del mundo de las redes sociales en octubre de 2018. Fue tras su separación del comediante Pete Davidson.

“Es tiempo de decirle adiós a Internet por un rato. No es fácil evitar encontrarme con noticias y cosas que no quiero ver ahora. Es muy triste y todos estamos luchando mucho por seguir adelante”, sostuvo en sus stories de Instagram en aquella época. Hoy, Ariana Grande está activa en la aplicación, donde tiene casi 380 millones de seguidores.

Oriana Sabatini

Si bien hoy es toda una influencer, en una época Oriana Sabatini dio un paso al costado y le puso punto final su cuenta de X.

En 2019 la cantante cerró la aplicación y le explicó a Ciudad Magazine que esto tuvo en parte que ver con que “había algunos comentarios que no me hacían sentir muy bien” y atravesaba un momento donde “no necesitaba mala energía” en su vida. No obstante, con el tiempo cambió de idea y hoy está activa en todas las plataformas.

