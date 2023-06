Inesperado anuncio de La Joaqui: se retira de los escenarios por un motivo de salud

escuchar

Con un premio Gardel, tres temas en el ránking de mayor reproducciones de Billboard y una legión de fans que la siguen a todas partes, Joaquinha Lerena de la Riva -conocida en el ambiente de la música como La Joaqui- es actualmente una de las artistas más populares de la Argentina. Pero ahora, cuando su carrera se encontraba en el punto más alto y su nombre resonaba en todos los rincones del país, decidió retirarse. Así lo anunció a través de sus redes sociales, en donde además de eliminar todas sus publicaciones, emitió un tan escueto como contundente comunicado.

Una vez más, la Joaqui se ubicó en el podio de las tendencias de Twitter, pero esta vez no se trató de un nuevo show ni de un próximo lanzamiento, sino que se debió a su inesperado alejamiento de los escenarios. Y es que, luego de eliminar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram al igual que su foto de perfil, en sus Historias compartió un breve texto en donde explicó que no regresará a los escenarios por un tiempo indeterminado.

“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, escribió en letras blancas sobre un fondo negro. En cuestión de minutos, su nombre fue uno de los más mencionados de las redes a medida que sus fans se sumaban al debate en torno a este impactante suceso.

“La peor noticia de junio, la Joaqui te vamos a extrañar”, “la Joaqui subió esto y no sabe q me rompió el corazón”, “yo todavía no caigo que la Joaqui se va por un tiempo, como que quiero llorar, pero no puedo” y “la Joaqui se retira de la música por un tiempo, todo es bronca y dolor”, fueron solo algunos de los miles de mensajes y comentarios de los fans de la intérprete de “Butakera” minutos después de su anuncio.

Aunque en esta oportunidad la cantante no dio detalles sobre el motivo que la llevó a tomarse un descanso alejada de los escenarios, las redes y los medios, no es la primera vez que se refiere a la salud mental y a la importancia que tiene el cuidado de la misma.

En una entrevista exclusiva que dio a LA NACION a mediados del 2022, reveló que tiene un trastorno de ansiedad desde que los 13 años -el cual trata con cannabis medicinal en vez de calmantes, medicación que tomó durante gran parte de su adolescencia- y también compartió con el público que, hasta hace un par de años atrás, tenía ataques de pánico antes de salir a dar cada show, resultado de haber sido víctima de violencia de género.

El mensaje de la Joaqui llega en un contexto en el que, como sociedad, cada vez se revaloriza más el cuidado de la salud mental. Ya son varios los artistas que, en los últimos meses, se refirieron abiertamente sobre este tema. Como fue el caso de Alejandro Sanz, quien reveló en plena gira que estaba “triste y cansado”, o Dani “la Chepi”, quien también se alejó de las redes sociales durante un período indeterminado de tiempo debido a un pico de estrés.

