María Becerra anunció que dejará las redes sociales y contó los motivos de la decisión: “Se siente horrible todo esto”

Después de un exitoso inicio del año con una presentación ante 50.000 personas en Times Square, las dos actuaciones en el estadio Monumental y en medio del desarrollo del “World Tour 2024″ -que la lleva a recorrer escenarios de América y Europa- María Becerra contó que en los últimos tiempos también atravesó problemas de salud mental a raíz de los mensajes de odio que recibe en el mundo virtual. Frente a la escalada de este tipo de contenido, informó a sus seguidores la decisión que tomó para evitar que la situación siga creciendo.

A través de un hilo publicado en X, “La Nena de Argentina” habló de su agotamiento y del impacto negativo que tuvieron en ella las publicaciones maliciosas de los internautas. Por eso, tomó una decisión. “Me voy de esta red social”, escribió en alusión a su cuenta de la empresa de Elon Musk.

“He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico. Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mi hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es mi gusto para vestir”, expresó.

En ese sentido, mencionó que son recurrentes los comentarios referidos a su apariencia física. “Se meten con mi físico a diario, con todo”, remarcó en uno de los tuit.

Si bien la cantante consideró que este tipo de reacciones de la comunidad virtual “son parte de la fama” y valoró también que haya quienes quieran ayudarla, expresó su hartazgo frente a la catarata de agresiones de las que debe hacerse eco.

“Entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mi. No voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal”, se sinceró.

Con la idea de apartarse del mundo virtual y con el objetivo de ponerle un freno a las expresiones que la afectan, la artista anunció que dejará las redes en manos de sus colaboradores a fin de que sólo sean un canal de difusión de las novedades relativas al desarrollo de su carrera. Al menos, por un tiempo.

“Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento, solo me ha causado ansiedad y pánico”, reiteró.

