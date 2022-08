Adrián Suar revivió su bar mitzvah junto a Andy Kusnetzoff y homenajeó a su abuela “Polka”

Entre estrenos, grabaciones y las funciones de la exitosa obra teatral, Inmaduros, Adrián Suar se hizo un tiempo para visitar a Andy Kusnetzoff en su programa de Urbana Play, Perros de la calle.

Durante su paso por el programa hablaron sobre su amplia carrera cinematográfica, la llegada de 30 noches con mi ex -el film que dirige y protagoniza junto a Pilar Gamboa- a las salas de de todo el país y, para finalizar, recrearon un histórico evento en la vida del productor: su bar mitzvah.

Adrian Suar revivió su ceremonia de bar mitzvah junto a Andy Kusnetzoff y homenajeó a su abuela

Andy Kusnetzoff no es un entrevistador cualquiera y, siempre que tiene la oportunidad, busca llevar a sus entrevistados a un escenario fuera de lo común. Así lo hace cada sábado por la noche en PH: Podemos Hablar, por Telefe, y, como aún no tuvo la oportunidad de tener a Suar como invitado, quiso probar algo similar con él en el estudio de la radio.

Así, luego de charlar largo y tendido y antes de despedirse del “Chueco”, lo invitó a recrear la icónica fiesta que celebran los niños judíos al llegar a los trece años. “Me voy a dar un gusto, que yo no era amigo tuyo a los trece años, no nos conocíamos. Entonces, esta sorpresa es muy bizarra pero es muy personal por la historia que tenemos. Estamos en 1983 y es el bar mitzvah de Adrián y es el momento de las velas”, dijo el conductor a modo de introducción.

Para dar un poco de contexto, agregó: “Después en la fiesta de quince robaron mucho con el momento de las velas. Son trece velas, la última siempre se la dan a los padres o a la bobe (abuela en hebreo). Y es un momento muy emotivo. Yo en PH lo usé mucho porque tiene algo simbólico muy lindo”.

Después de que la producción les acercara una mesa con todos los elementos necesarios y con el kipá acomodado sobre la cabeza, Kusnetzoff le dijo a su invitado: “Esto es a quien vos quieras, son tres velas. Situate en el momento, tenés doce años o trece, ¿a quien querés llamar?”.

Adrián Suar recreó su bar mitzvah con Andy Kusnetzoff captura de video

Entre sorprendido y conmovido, el protagonista de 2+2 dijo: “Llamaría a mi abuela, a la Polka. Le decíamos la Polaca, llamaría a mi bobe. Para la vela número diez, Polka querida -Polaca le decíamos todos los nietos-, ella estaba feliz, ya estaba preparada. Abrazo enorme y un beso, yo la adoro”.

Y continuó: “El once se lo daría, porque siempre fuimos muy compinches, a mi hermano Polito. Le daría a Polito la vela número 11″.

Antes de seguir con la improvisada ceremonia, reflexionó: “Mira yo te voy a decir, yo soy un chico judío, ¿qué me pasa con la colectividad a mi? Me preguntan si soy judío y obvio, pero yo siempre estuve en el mundo goy (sinónimo de persona no judía). Me dicen que no, que no soy judío y yo les digo que sí- Pero, ahora, ¿sabés dónde soy bien judío? Vengo caminando por la calle, vos me pones una música judía y a mi se me vuelve el alma cuerpo. Soy de Israel, al toque me viene Jerusalén. Yo soy un chico judío, normal, ahora escucho música judía y ahí arranco enseguida”.

Para finalizar y cuando tocó la última vela -que, tradicionalmente son trece, pero en este caso repartieron solo tres-, recordó a su padre, quien fue una relevante figura dentro de la colectividad. “La última vela, a mamá y papá. Papá hubiese cantado algún tema, todos hubiesen esperado seguramente que cante. Él cantaba y yo me emocionaba. Iba a verlo cantar a Libertad y pensaba ‘como canta este tipo’”.

Una vez terminada la fiesta imaginaria, Andy le agradeció por ser parte del programa y se abrazaron con la promesa de Suar de que, en algún momento, aceptará ir a PH para someterse a nuevas sorpresas de parte de su conductor y anfitrión .