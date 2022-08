El posteo de Juana Viale durante la firma de contrato de Mirtha Legrand en eltrece: “Allá vamos”

Tras meses de idas y vueltas en la negociación por el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla de eltrece, finalmente la conductora y la señal llegaron a buen puerto y este miércoles se firmó el contrato para lo que queda del 2022. Luego de dos años y medio de ausencia en la pantalla chica a causa de la pandemia, la diva argentina volverá en un formato compartido con su nieta Juana Viale.

Cerca del mediodía, la “Chiqui” se acercó a los estudios de eltrece, ubicado en Constitución, donde decenas de periodistas hacían guardia periodística de su llegada y en el cual la conductora manifestó su emoción. Mientras se desarrollaba esta histórica vuelta, Nacho Viale, quien fue el encargado de negociar el contrato con las autoridades del canal, escribió en una historia de Instagram que luego fue republicado por Juana Viale: “Allá vamos”, junto a una imagen con el sobre de la productora, donde se presupone que estaba el contrato de la diva.

Historia que republicó Juana Viale en su cuenta de Instagram: "Allá vamos" Instagram

La cuenta oficial de Almorzando con Mitha Legrand mostró cómo fue la firma de contrato que tuvo como protagonistas a Nacho Viale, Juana Viale, Mirtha Legrand, Adrián Suar, Pablo Codevila y Eduardo “Coco” Fernández. Tras la firma, Mirtha Legrand, quien lucía un traje rosa y gafas transparentes, declaró: “Estoy muy feliz. Estaba esperando este día ansiosamente y llegó. Tardó, pero llegó”.

Las declaraciones de Juana Viale tras la firma de contrato con eltrece

Por su parte, la nieta se refirió al alivio de llegar a un acuerdo con la señal: “Estoy muy contenta. Fueron muchos meses de negociación e incertidumbre que no se sabía bien, así que ya tener algo sólido está buenísimo”.

Además, habló del nuevo rol que tendrá en el programa: “Es un gran desafío. Hacer un programa más personal, más propio, siempre con una impronta que ya viene con el sello de la mesa”. Cabe señalar que Juana Viale no estará solo para reemplazar a su abuela, como lo hizo en los dos años y medio anteriores, sino que tendrá una presencia más preponderante.

“Las negociaciones fueron terribles”

Tras asegurar que todavía no tienen a ningún invitado en mente, Suar bromeó: “Esta mesa, así como está, ya se arma. Esta es una mesa linda. Por ejemplo, yo hablaría con Nacho y le preguntaría: ‘¿Cómo fueron las negociaciones?’. Que, tema aparte, es para hacer un especial porque fue todo muy lindo y muy raro lo que íbamos hablando”.

“¿Volvemos al zoom?”, dijo el nieto de Legrand, entre risas, dando cuenta que una de las trabas era desde donde se hacía el programa debido a los costos. “Las negociaciones fueron terribles, no se terminaban nunca”, se quejó Mirtha mientras Juanita preguntaba sobre el clima de las reuniones. “Fue con respeto siempre, nunca nos puteamos. La charla más profunda se cortó porque Adrián se tenía que ir al teatro”, reveló el dueño de StoryLab.

“Hace dos años y seis meses que no estoy en la televisión por la pandemia. A mí me afectó muchísimo porque no salía de mi casa, ni al balcón. 300 días estuve sin salir”, volvió a recordar Legrand sobre cómo fue estar lejos de la TV. Con intenciones de que no se ponga triste, Suar la interrumpió: “Estamos muy felices de tenerlas a las dos. Si bien fue una negociación larga, pero son cosas de la tele”, indicó dando cuenta que nunca hubo enojos con Viale.

“Todos me decían que vuelva, me emociona. Hicimos un comercial muy lindo, ¿se puede decir?”, le preguntó la diva a su nieto mientras este negaba con la cabeza. “No, es algo que cobró sobre el final”, bromeó Suar despertando la risa de toda la mesa. “Siempre anda con misterios él”, se quejó la conductora redoblando aún más las carcajadas.