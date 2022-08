Diez días atrás, Miriam Lanzoni se encontraba en su casa junto a sus mascotas cuando, de un segundo a otro, el momento de disfrute se transformó en uno de los episodios más dolorosos de su vida. Uno de sus gatos, celoso por la llegada de un nuevo animal a la casa, la atacó y le generó cortes en toda la cara, focalizados en uno de los ojos. Ya recuperada, pasó por el estudio de LAM (América) en donde habló en detalle sobre cómo fue la experiencia y mostró las impactantes imágenes de las heridas.

Ataque feroz: Miriam Lanzoni reveló las terribles heridas que le dejó su gata

“Yo tengo un gatito hace tres años que lo adoptamos. Habíamos adoptado otra gata un domingo y ya se puso muy extraño, con una actitud muy violenta. Mi gato no es así, es super dulce. De hecho jamás en la vida sacó garritas. Yo lo pongo panza arriba, lo manipulo todo el tiempo, convive con niños. A mi casa viene gente con sus mascotas y, a lo sumo te manifiesta celos así con la pata”, explicó, para dar a entender que el comportamiento de Mimí, la mascota en cuestión, fue totalmente impredecible.

“Trajimos otra gata que iba a estar de tránsito y que, si se adaptaba, se iba a quedar en casa. Pero se puso muy celoso y, al otro día, mi novio lo tiene a upa y yo le empiezo a dar besos en la panza al nuevo. Y Mimí ahí mirando, habíamos estado un rato queriendo generar cercanía”, detalló sobre los segundos previos al ataque.

Y continuó: “Me saltó con las garras y las patas de atrás abrazándome y tenía su cabeza mordiéndome la frente. En un momento siento la pata adentro del ojo, ya la sentía en la cara porque es un ardor enorme. Tuve un atisbo de lucidez de no moverme y le dije a mi novio que no se moviera. Empecé ‘Mimí soltame, soltame’ y empiezo a ver como cae sangre. Un espanto”.

Las dolorosas heridas de Miriam Lanzoni captura de video

Por miedo a que, si hacía movimientos bruscos, la garra le provocara un daño irreversible en el ojo, esperó a que la soltara. Cuando eso finalmente sucedió, lo primero que hizo fue ir al baño. “No veía en ese momento, pero lo único que pude ver del otro ojo es que tenía arañones y que me sangraba. Me dio un susto bárbaro. No paraba la sangre”, expresó mientras las angelitas gritaban horrorizadas por el relato.

“Apenas llegamos (a la guardia) me ponen unas gotas y ahí ven que sí veía de ese ojo, me revisaron y me pasó a un milímetro de la cornea. La guardia de oftalmología está en el piso diez y como en el ascensor había cola, subí corriendo los diez pisos, llorando porque pensé que perdía el ojo”, contó sobre su llegada al hospital.

Miriam Lanzoni recordó el duro incidente doméstico que protagonizó diez días atrás captura de video

Finalmente, le dieron antibióticos y le explicaron que no iban a darle puntos ya que el corte más grande estaba ubicado en el interior del ojo. Aunque Miriam tuvo miedo de que se le desfigurara la cara, con el paso de los días todo volvió a la normalidad y lo único que le quedó del episodio fue el susto.