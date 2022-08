Una persona increpó a Pablo Echarri a la salida del teatro: “No vas a poder caminar por la calle”

Pablo Echarri vivió un momento de incomodidad a la salida del teatro cuando un transeúnte lo increpó delante de sus fans. El actor estaba firmando autógrafos y sacándose fotos con un grupo de espectadoras, pero de repente comenzó a recibir insultos.

El hecho ocurrió en la puerta del Multitabaris Comafi, en Avenida Corrientes al 800, en pleno centro porteño. El video de la escena fue compartido en TikTok y enseguida se viralizó a través de las redes sociales. En las imágenes, se puede ver a Echarri rodeado de fans en plena discusión con el increpador desconocido.

La amenaza a Pablo Echarri a la salida del teatro

“Aparte, con el dólar a 300 ahora, ¿por qué no devolvés lo que te robaste?”, se escucha decir mientras el actor responde enojado: “Empezó a estar en peligro hace años atrás”, probablemente haciendo referencia a la situación del país. “¡Escracheitor! ¡Gil!”, grita el protagonista de Art mientras las espectadoras intentan calmarlo y reprueban con abucheos los argumentos del desconocido.

“¿Por qué no les decís lo que te robaste?”, reclama el transeúnte. “No van a poder caminar por la calle vos y todos los kirchneristas”, asegura. La acusación no hizo más que aumentar la tensión y Echarri tuvo que ser detenido por una de sus fans, que lo contuvo con sus brazos para que la situación no pasara a mayores. “Andá, salame. ¿Vos lo vas a impedir? ¿Vos lo vas a impedir, salame? ¿Vos lo vas a impedir, tonto?”, gritó el actor fuera de sus cabales.

Intentaron escrachar a Pablo Echarri (Foto: Captura de video)

Finalmente, el desconocido cedió y se retiró del lugar, y fue filmado por la cámara del celular que estaba registrando la particular escena urbana. “¡Mirá cómo te vas! ¡Mirá cómo te vas! ¡Escrachador!”, le gritó Echarri al ver cómo se iba por Corrientes. “Me tenía que pelear con alguien...”, se disculpó con sus fans y siguió con las fotos.

El increpador desconocido se retiró de la escena (Foto: Captura de video)

Es conocida la inclinación política de Pablo Echarri y de su esposa, Nancy Dupláa, al kirchnerismo. Y no es la primera vez que el actor protagoniza algún enfrentamiento por sus ideas políticas, sobre todo a través de las redes sociales. Pero en los últimos tiempos decidió abandonar algunas batallas.

En una entrevista que concedió en marzo de este año a Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina, el protagonista de Art contó que ya no se pelea como antes. “Voy evolucionando. También, tengo el láser en la frente de mi esposa, que cada vez que me peleo me mira con cara de disgusto. Entonces, soy un tipo bastante intempestivo; ya de chiquito era famoso en el barrio por ser muy calentón, un pibe con la mecha muy corta... He hecho a lo largo del tiempo un trabajo de deconstrucción en ese sentido. Cada vez que yo ejercía ese sentimiento irrefrenable de querer hacer justicia desde lo verbal, de alguna manera la larga también me traía muchos conflictos”, explicó.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa Instagram

“Por eso, empecé a elegir un poco mejor las luchas, las peleas y los encuentros, entendiendo que hay ciertos personajes que carecen de una mirada medida o una visión moderada de la vida, y en general, cuando entran en un esquema de discusión o de enfrentamiento, son capaces verdaderamente de decir cualquier cosa, de ser crueles, de mentir, de demostrar su odio y toda su determinación de hacerle mal al otro de una forma muy contundente”, fundamentó.