La inesperada revelación de Lali Espósito sobre su exnovio Santiago Mocorrea: “Hizo lo que los músicos odiamos”

Lali Espósito demostró que es una verdadera caja de sorpresas y que en su mente resguarda momentos que poco a poco saca a la luz. Fue durante la emisión de La Voz Argentina (Telefe) que luego de escuchar una particular experiencia que vivió un participante, ella reveló una situación similar que vivió junto a Mau y Ricky Montaner, en la que recordó la intervención que hizo su expareja, Santiago Mocorrea, a la que calificó como un accionar que los cantantes “odian” que hagan.

La Voz Argentina atraviesa la tercera etapa del certamen, llamado Knockouts, en las que los participantes compiten contra sus compañeros de equipo y los jurados eligen a quien accede a la próxima etapa. En esta ocasión, además de llamar la atención con su performance, Ignacio, miembro del team de Soledad Pastorutti, fue protagonista de un especial momento, en el que contó su experiencia personal.

Lali recordó una importante anécdota de la que fue parte su exnovio (Captura video)

“Canté con la Bersuit, hace unos años vinieron a San Martín. Con mi banda pudimos telonearlos. Ellos en los camarines fueron hermosos. En una guitarreada previa al show hicimos la canción Perro amor explota”, contó el joven con una gran emoción, al asegurar que en ese momento había cumplido su sueño. Este especial relato llamó la atención de Mau Montaner, que exaltado por lo que había escuchado, habló sobre las sensaciones que provocan esas situaciones. “De esas cosas que decías ¿Cómo carajo llegaste ahí?”, expresó el cantante, que fue apoyado por sus compañeros.

Acto seguido, Lali Espósito tomó la palabra para contar una experiencia similar, que justamente compartió con Mau y Ricky Montaner, con un artista internacional de renombre. “De tener que cantar en un lugar a estar en una carpa con Snoop Dogg por la lluvia, tranqui”, dijo al dejar en claro que las estrellas también viven estos momentos inesperados con quienes admiran. En ese entonces, fue interrumpida por el menor de los hermanos, que detalló que en realidad era un espacio diminuto que debieron compartir.

Lali sobre Santiago

Entre risas, Lali recreó la situación en la que estaban cara a cara con el trapero más exitoso y aclamado del rubro, y ocupando un estrecho lugar cada uno, solo pudieron saludarlo en inglés. “Mau oró para salir a cantar y todos de la mano con Snoop Dog”, detalló con una gran exaltación. Y con el mismo tono le reveló a sus compañeros que tenía un video de la situación, lo que generó gritos de emoción por parte del dúo musical.

“Mi novio de ese momento, Santi (Mocorrea), que le mandamos un beso gigante, fue muy capo, fue muy rápido, hizo lo que nosotros odiamos que haga la gente, y sacó el teléfono y lo grabó”, detalló sobre aquel particular momento, que pudo rememorarlo con la filmación que hizo su expareja, con la que terminó su relación hace dos años. Mau y Ricky quedaron totalmente sorprendidos por la información que contó su colega, dado que no sabían que existía un video del especial momento, que ahora solo vivía en sus memorias.

El encuentro de los cantantes fue compartido en redes sociales (Foto Instagram @snoopdogg)

Ricky Montaner no pudo contener la emoción, y tras levantarse de su silla pidió que el material le sea enviado. “Hay que postear el momento”, aseguró el cantante, que no dudó en pensar en sus seguidores para que sean parte de aquel episodio tan especial, ocurrido en enero de 2019 en un show multitudinario que tuvo lugar en New York.