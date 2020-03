Adriana Varela dice que "respira mejor" desde que asumió Alberto Fernández

La cantante opinó sobre los primeros meses del Presidente de la Nación. Fuente: Wikipedia.

10 de marzo de 2020 • 13:15

La música Adriana Varela aseguró en Radio Mitre que desde que Alberto Fernández asumió la presidencia de la Nación hace tres meses se "respira mejor" . Además aprovechó para ser muy crítica con el anterior gobierno.

"Yo empecé a tener más aire. Empecé a respirar mejor, simbólicamente. Fueron cuatro años siniestros. Yo tengo un pensamiento o una postura en la vida diferente. Lo que pensamos de otra manera fue una resistencia muy dura para poder vivir más tranquilos", afirmó la cantante.

Cuando se le consultó sobre la figura de Cristina Fernández , Varela dijo: "Cristina fue la figura que aportó más votos al partido y lo sabe el frente también. El Presidente es Alberto y la Vicepresidente es Cristina. Acá hay pensamientos de Sergio Massa también. Se están repartiendo de alguna manera el funcionamiento y las necesidades y programas de Gobierno. Estamos a tres meses, nada más. Es nada frente a un agujero negro".

Luego aprovechó para apuntar contra la gestión de Mauricio Macri : "Estuve muy angustiada los últimos cuatro años. He conocido gente que se enfermó y se murió. No es joda que no podes comer. Fue muy siniestro", cerró.