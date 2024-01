escuchar

Gran Hermano vivió este lunes su tercera gala de eliminación y uno de los integrantes abandonó el reality más famoso de todo el país. En la placa de nominación estuvieron Juliana “Furia” Scaglione, Williams López, Florencia Cabrera, Carla De Stefano, Sabrina Cortez con Lisandro Navarro y Catalina Gorostidi.

La primera participante en abandonar la placa fue Carla quien obtuvo el 2,6% de los votos. La segunda participante en ser salvada fue Florencia con el 5,21% de los votos. Mientras que la tercera rescatada por la gente fue Catalina 5,8% de los votos. En tanto, Sabrina fue cuarta participante que dejó la placa con el 8,3% de los votos.

Al final de la noche, quedaron enfrentados Juliana, Williams y Lisandro. Finalmente, el público decidió que Williams quedara fuera de juego, al obtener el 41,3% de los votos.

Cómo fue la salida de William de la casa de Gran Hermano

Luego de una semana de mucha tensión dentro del reality, Williams fue atendido por un ataque de ansiedad y después abandonó la casa. “Ahora mejor, pero la pasé mal. Me faltó el aire y me dolía el pecho. Me dijeron los médicos que era ansiedad y nervios”, comentó a Santiago del Moro antes de saber la decisión del público.

Williams es el nuevo participante eliminado de Gran Hermano

Sin embargo, no emitió palabras sobre su salida y las cámaras lo siguieron hasta el estudio de Telefe cuando Santiago del Moro le dio la bienvenida. Este martes, el exconcursante contará cómo fue su experiencia y tendrá que dar dos votos al próximo participante.

Quiénes son los participantes que continúan en Gran Hermano

Federico “Manzana” Farías

Zoe Bogach

Alan Simone

Isabel De Negri

Lisandro Navarro

Rosina Beltrán

Martín Ku

Lucía Maidana

Denisse González

Emmanuel Vich

Agostina Spinelli

Carla De Stefano

Nicolás Grosman

Juliana Scaglione

Joel Ojeda

Florencia Cabrera

Catalina Gorostidi

Bautista Mascia

Sabrina Cortez

Cómo se puede ver Gran Hermano en vivo

Gran Hermano se puede ver en vivo por televisión o mismo por streaming. En el primer caso, se puede ver por distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por en Canal 10.

Por su parte, Streams Telefe brindará una cobertura completa de más de 8 horas diarias en vivo, por Twitch, YouTube y las redes sociales.

Cómo votar en Gran Hermano 2023

El voto que emite el público es negativo e indica a quién quiere que se elimine de la casa. Para participar se, deberán seguir los siguientes pasos:

Mandar un mensaje de texto al número 9009 con la palabra “GH”.

Luego, obtendrán una respuesta automática y allí tendrán que contestar con el nombre de la persona que deseas que abandone la casa de Gran Hermano, sin usar apodos.

Después, llegará el siguiente mensaje: “Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano, respondé este mensaje con la palabra ‘SI´”. De este modo, el voto quedará registrado en el sistema.

