Agustín “Rada” Aristarán es todoterreno. Además de formar parte del staff de Otro día perdido, el ciclo de entrevistas que conduce Mario Pergolini por la pantalla de eltrece, el actor también protagoniza dos obras de teatro en calle Corrientes: Chanta, el unipersonal de comedia negra que encabeza en el Teatro Astral, y Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show, la superproducción musical en el Teatro Gran Rex. A raíz de esto, en las últimas horas reveló cuál es el truco que le dio Ricardo Darín para memorizar la letra en cada performance.

Además de Otro día perdido (eltrece), Aristarán protagoniza dos obras en calle Corrientes Gentileza eltrece

En diálogo con Agustín Creevy, el histórico excapitán de Los Pumas que actualmente realiza vlogs y entrevistas a diversas personalidades del deporte y la cultura, el humorista contó cómo hace para no olvidarse el libreto en medio de la vorágine que representa estar en más de una obra teatral. “Es imposible, bol***. Nunca me, o sea, me disperso, voy para otro lado”, lanzó.

En ese sentido, contó que le dio un gran alivio escuchar en su momento a una figura de la talla de Ricardo Darín decir que transita la misma dificultad. A partir de allí, adoptó la técnica del actor. “Yo me pongo mojones en la letra que yo tengo que saber que de acá tengo que llegar a acá, y de acá a acá, y de acá a acá”, explicó sobre cómo traza un mapa mental del recorrido que debe hacer en el escenario en lugar de memorizar.

Agustín Creevy entrevistó a Agustín Aristarán y sorprendió a todos con el método que utiliza para no olvidarse la letra (Foto: Captura X/@agustincreevy)

De todas formas, aclaró que una vez que asimila el texto y llega el momento de la función, en su unipersonal respeta el guion establecido: “En este caso, que es un unipersonal, lo digo tal cual. Pero en el proceso de aprendizaje de una letra no busco decirla tal cual, busco entender de dónde a dónde tengo que ir a llegar”.

Y aclaró: “Yo acá improviso pequeñas humoradas, pero no improviso texto. Si yo vengo hoy y vuelvo mañana, vas a ver lo mismo”.

A su vez, Creevy le consultó sobre cuál fue la razón que lo motivó a dedicarse al espectáculo. “Yo arranqué con la música. Fue lo primero de todo. De muy pendejos tocábamos en una banda de jazz. En vez de mandarnos a rugby o a fútbol, mis viejos nos mandaron a música”, indicó.

Al escucharlo, el exdeportista quiso saber si sus padres estaban interesados en la música. Pese a que su madre es fonoaudióloga y su padre comerciante, aseguró: “No, pero sí tienen una cabeza muy abierta... Artísticamente, digamos”.