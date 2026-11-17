Hace cuatro años, Mario Pergolini cuestionó públicamente las reproducciones de Luzu TV y se enfrentó a Nicolás Occhiato, quien lo consideraba su referente. El paso del tiempo limó asperezas y esta semana ambos tuvieron un mano a mano en el que se sinceraron sobre su pelea y recordaron cómo fue el primer encuentro cara a cara que tuvieron.

El lunes 16 de noviembre, Nicolás Occhiato estuvo en Otro día perdido (eltrece) y, tras ubicarse en el sillón de invitado, le preguntó a Pergolini si recordaba cómo se conocieron. “Claro que sí. ¿Cómo olvidarlo? Vino a mi oficina y dijo: ‘Basta, me pudrí de que digas lo que estás diciendo de mí’. Vino con una computadora", contó el conductor del programa.

Nico Occhiato tuvo un mano a mano con Mario Pergolini en Otro día perdido

Occhiato tomó la palabra y se apuró en aclarar que siempre lo consideró un “referente” y que vio todas sus entrevistas y tomaba nota de todo lo que decía. Sin embargo, cuando armó Luzu y la popularidad del canal fue en aumento, se encontró con un artículo en el que Pergolini hablaba del canal. Primero se entusiasmó, pero cuando lo leyó se sorprendió. “Dijo: ‘Son todos bots’”, advirtió Nico, pero Pergolini lo corrigió: “La mitad”.

En un principio, el conductor de Nadie dice nada no quería una pelea porque hasta consideraba un honor que hablara de él, pero la situación siguió escalando. “Lo empieza a decir un poco más y nosotros crecemos en número. Sigue diciéndolo hasta que un día le mando un mensaje de texto porque no usa WhatsApp”, contó Occhiato. Le propuso tomar un café y se reunieron el 28 de diciembre en la oficina de Pergolini. Él llegó con su mochila y la computadora para, antes de empezar la charla, mostrarle los números de Luzu.

Nico Occhiato y Mario Pergolini recordaron la discusión que tuvieron cuando se conocieron (Foto: Santiago Filipuzzi / gentileza eltrece)

“No vamos a contar después todo cómo siguió”, se atajó Pergolini. “Contemos, ¿cómo no?”, lo cuestionó Occhiato. “¡Todos bots! Y hasta en un momento le digo: ‘Nico, fíjate esto y esto’ y él me dice: ‘¡No puede ser!’. Empieza a romperme la oficina. Le digo: ‘Nico, calmate, por el amor de Dios’. Me dice: ‘Vos me tenés harto, te voy a hundir’ y se fue. ¡Una locura!”, contó el conductor de Otro día perdido exagerando por completo el encuentro, mientras su invitado, divertido, negaba sus dichos y gritaba: “¡Mentira!”.

“Fue gracioso porque le digo: ‘De verdad me duele que digas esto porque hay un montón de laburo’. Después charlamos dos horas un montón de cosas”, comentó el fundador de Luzu, dando cuenta de que la conversación fue productiva y aseguró que era un honor haber sido invitado al programa y, una vez más, lo definió como un “referente” para él.