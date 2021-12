Agustina Noya, a 22 años de Agrandadytos: alejada de los medios, se casó con un futbolista y empezó una nueva vida

Pasaron 22 años de la noche en la que Rodrigo y Agustina Noya aparecieron en Agrandadytos (eltrece). Su presencia sorprendió a todos. Corría 1999 y un hermano celoso y un ida y vuelta sin filtro con el conductor Dady Brieva dejaron una imagen divertida para tan corta edad. Los años pasaron y ellos quedaron en el recuerdo de miles de televidentes. El tiempo, por su parte, hizo lo propio. Los caminos de cada uno fueron hacia lugares diferentes: mientras que él sigue su carrera actoral, ella se alejó de los sets televisivos y echó raíces en Europa.

La vida misma se encargó de alejarla de los medios. Cuando era apenas una niña participó de varias publicidades, una serie (Las aventuras del Dr. Miniatura) y una película (Un mundo menos peor). Esos fueron sus últimos trabajos y a partir de ahí se enfocó en el colegio, sus estudios y una vida lejos de los medios. “Cuando entramos en la edad de desprendernos [de Rodrigo], yo dejé de trabajar”, contó en diálogo con LA NACION.

El tiempo fue pasando y ya de grande se sumergió en el mundo universitario. Sin éxito, intentó hacer la carrera de kinesiología y la abandonó para enfocarse en una pasión de toda la vida: el deporte. De chica había sido una hábil jugadora de hockey y descubrió que por ahí iba su verdadero interés. Se decidió y cursó -hasta el tercer año- el profesorado de educación física para luego mudarse a la ciudad de Mar del Plata y vivir allí durante algunos años.

En el medio siempre estuvieron las ganas y la intención de regresar a los medios. “Rodri siempre dice que quiere que hagamos algo juntos, le queda esa espina de hacer un programa... algún infantil o algo. A la gente le gusta mucho vernos juntos, le quedó esa imagen de Agrandadytos”, indicó. El deseo estaba, pero la circunstancia la llevaba a otro lado. Una difícil situación personal la llevó a alejarse definitivamente de los medios y, también, a volver a Buenos Aires.

El amor, las redes y un viaje a Uruguay

Otra vez en Buenos Aires conoció, vía Instagram, a José Bermúdez, un joven futbolista uruguayo que soñaba con ser un deportista profesional. Lo que comenzó como una charla casual se convirtió poco a poco en algo más serio. Corría 2019, la pandemia todavía no asomaba la cabeza y en medio de una búsqueda personal le surgió un viaje a Colonia que le cambió la vida. Llevaba meses hablando con José y cuando viajó al país vecino arreglaron para encontrarse. Fue el inicio de algo más grande.

“Me invitó a que, en vez de pagar un hotel en Colonia, alquilara una casa en Nueva Palmira. Él estaba estudiando y tenía que jugar los fines de semana, así que no podía quedarse conmigo y tenía que volver sí o sí. Le dije: ‘Ya fue’. Y fui”, recordó. Entre risas, también contó detalles de su primer encuentro y cómo, en la previa a verlo, le había mandado el perfil completo de su enamorado y ubicación en tiempo real a su hermano. “Como si me fuera a encontrar con un sicario”, bromeó.

“Cuando me volví a Argentina nos costó despedirnos; ahí nos dimos cuenta de que algo pasaba. Yo estaba medio al pe... y no sabía si estudiar o trabajar, entonces viajaba a Uruguay todos los meses para verlo y me quedaba 10 ó 15 días”, comentó. Durante ese año mantuvieron esa dinámica hasta que Agustina se dio cuenta de que no podría continuar así. En enero pasaron unas vacaciones juntos y decidieron apostar por el amor y formalizar. Ella se mudó a Uruguay y desde entonces no se separaron más.

La pandemia les pegó como a todos y su relación se puso a prueba. Durante casi 11 meses Agustina estuvo lejos de su familia e incluso Rodrigo no pudo conocer a su novio hasta entrado el 2021.

Última aparición mediática, casamiento y futuro

La última vez que Agustina Noya apareció en la televisión fue en febrero de este año, cuando estuvo como participante en Bienvenidos a bordo (eltrece) y compartió un momento de risas y nostalgia junto a Guido Kaczka. Esa, además, fue la última vez que estuvo en la Argentina.

Su novio es futbolista y tras varios años militando en el primer equipo de Peñarol de Nueva Palmira (Uruguay) consiguió el pase para un equipo europeo y empezó a soñar en grande. “La prioridad era que él jugara al fútbol, venirse para acá [España] y vivir de eso”, expresó ella en diálogo con este medio. Antes de armar las valijas y partir para Sevilla, se casaron.

En una ceremonia rápida y con una pequeña reunión a la que asistieron sus padres y los familiares y amigos de José, sellaron su amor en Uruguay. Rodrigo Noya no pudo viajar y sus amigas tampoco. Es por eso que Agustina espera poder tener su “mega fiesta” en diciembre de 2022. “Nuestra idea es hacer una ceremonia más grande donde esté mi familia, hermano y todos pero depende de un montón de cosas”, advirtió.

Con los papeles y la ciudadanía viajaron rumbo al Viejo continente, se instalaron y aspiran a un futuro con raíces europeas. Él milita en el Club Deportivo Alcalá, de la tercera división española, y ella mueve cielo y tierra para conseguir un trabajo. Si bien tuvo un paso como profesora de hockey en Uruguay, ahora descarta dedicarse al deporte y apunta a un puesto administrativo en una empresa, hacer un curso de community manager y dedicarse al manejo de las redes sociales.