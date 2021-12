Yanina Latorre rompió en llanto al escuchar las palabras que le dedicó su marido Diego

Este jueves, Diego Latorre, exfutbolista y comentarista deportivo, fue entrevistado por Ángel De Brito en el programa Los ángeles de la mañana (eltrece) a raíz del retiro del “Kun” Agüero. En ese marco, la periodista Pía Shaw aprovechó la ocasión para hacerle una pregunta al exjugador acerca de la relación que mantiene con su esposa, Yanina Latorre, que forma parte del ciclo.

“¿Qué es lo mejor que tiene tu mujer?”, le consultó Shaw a Diego. En broma, De Brito añadió: “¿Tiene algo bueno?”. Muy en serio, “Gambeta” contestó con sinceridad y se explayó sobre el tema: “Todo”. Advertida de lo que le iban a producir las palabras de su pareja, Yanina les pidió: “Todo dice, no me hagan llorar, b...”.

Después, el exjugador describió a su esposa de manera muy amorosa: “(Yanina tiene) todo lo que puede tener una mujer. Yo lo veo con mi óptica. Ustedes, no sé cómo la aguantan ahí. Para mí fue una gran madre, una gran compañera, mi apoyo, una mina auténtica, que te dice las cosas como las siente”.

Acto seguido, recordó el importante papel que la periodista jugó en el final de su carrera como futbolista: “Me bancó en todas. Muy aguerrida, muy guerrera en momentos muy difíciles. Cuando tuve que pelear un contrato, los últimos dos o tres años, que no sabia para dónde ir, ella ponía el hombro, llamaba y resolvía. Siempre no quedándose en el problema”.

Sorprendida por su marido, Yanina Latorre rompió en llanto en vivo

Y añadió: “Cuando uno necesita un empujón y una mano, yo la encontré siempre. Sin interés. Y eso se valora. Porque a veces la televisión te frivoliza mucho. Se banaliza todo. Los temas no se tratan con mucha profundidad. Se miente mucho, se esconde y no se cuenta la verdad. No hay mucha gente interesada en la verdad en la televisión. Y hay temas que son muy graves, que fueron muy graves, muy profundos, y que se tocaron mal. No quiero remover, pero ella estuvo ahí, dio la cara. Eso se valora mucho”. Respecto de este último punto, De Brito destacó: “Está bueno que le hagas ese reconocimiento público. Todos lo vimos, pero por ahí escucharlo de tu boca es distinto”.

Asimismo, el exdelantero valoró la actitud de su compañera ante la vida. “Es una mina divertida, que tiene buen humor constantemente, a pesar de que ahí se enoja. Tiene buena predisposición. Entonces, eso ayuda mucho. Yo soy un tipo bastante amargo como dice ella”, aseveró.

Entre lágrimas, la cronista le dijo al conductor: “Aunque vos no lo creas, a él le encanta estar conmigo”. Sobre el llanto de su pareja, Diego comentó: “Sabe que lo que estoy diciendo es así. No estoy agregando nada”.

Por último, Latorre resaltó la decisión de Yanina de acompañarlo a Europa cuando muy joven fue transferido al exterior: “Ahora el mundo se globalizó, pero a los 22, 23 años, agarró el bolsito, me acompañó, y ella estaba empezando a trabajar, porque ya había terminado su carrera de contadora y apostó por algo. Se necesita mucha valentía, mucho coraje, a los 23 años, apostar esa ficha por alguien que, evidentemente querés o amás, pero no sabes cómo puede terminar la historia”.