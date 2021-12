Insólito momento: confundieron a Lali Espósito con otra famosa y su reacción fue sublime

La nueva temporada de Por el mundo, conducido por Marley, volvió a tener a reconocidas figurar paseando por distintas ciudades. El pasado lunes la transmisión fue desde Madrid, junto a Lali Espósito, quien se encuentra en España grabando la tercera temporada de Sky Rojo.

Como era de esperar, el conductor y la actriz protagonizaron un momento que se volvió viral en las redes sociales. La situación se dio cuando ambos estaban a punto de ingresar a un negocio y escucha que comienza a sonar una canción argentina que marcó la infancia de toda una generación, Las divinas de la tira Patito Feo.

De inmediato, Lali Espósito señaló que la trabajadora del lugar buscó la complicidad de ella, creyendo que estaba frente de la intérprete de la pieza musical. “No soy Brenda Asnicar”, aclaró la artista haciendo referencia a la actriz que interpretó Antonella, el recordando personaje de la novela.

Confundieron a Lali con Brenda Asnicar

En medio de una descomunal risa, el conductor indicó que la habían confundido con la reconocida morocha y rápidamente la argentina lanzó: “¡O con Laura Esquivel!”. Hacía referencia a la protagonista que marcó a todos con su personaje.

A punto de ingresar al local donde iban a probar novedosas comidas y en medio de una carcajada, Lali lanzó: “¡No es mi tema, 80 años trabajando con Cris Morena para que me pongan esto!”. Cabe recordar que debutó como actriz en 2003 con la productora y trabajó con ella hasta 2010.

Pero la graciosa situación no terminó con los comentarios cómplices entre la artista y Marley, sino que cuando finalmente ingresaron al lugar, ella no dudó en entonar el hit. Por lo que la empleada, muy contenta por su reacción, aseguró que habían elegido la canción especialmente para ella y Lali Espósito volvió aclarar que no se trataba de Brenda Asnicar.

Totalmente sorprendida, la trabajadora aseveró: “No puede ser”. Y se mostró afligida por la confusión que había cometido. Claro que la situación terminó a pura risa entre los tres.

Por qué confundieron a Lali Espósito con Brenda Asnicar

En 2007, Telefé y eltrece comenzaron la puja por el rating de la tarde con dos fuertes apuestas de tiras juveniles. El canal de las pelotas lanzó Casi Ángeles, protagonizada por Peter Lanzani, Lali Espósito, María Eugenia “La China” Suárez, Tacho Riera y Gastón Dalmau, en el que se entrelazaba la vida de los jóvenes.

Casi Ángeles se transmitió por Telefé desde el 2007 hasta el 2010.

La novela tuvo cuatro temporadas y además de narrar la historia de estos jóvenes, lanzaron su propia banda, Teen Angeles, con la que recorrieron diversas partes del mundo.

Por otro lado, eltrece lanzaba una gran apuesta con el nombre de un clásico cuento, Patito Feo. Laura Esquivel y Brenda Asnicar, seguidos de Juan Darthés, Griselda Siciliani y Gloria Carrá, eran parte del elenco. Ahí se narraba la historia de una niña que ingresaba a una escuela de elite y era maltratada por su aspecto físico.

Patito Feo estrenó en 2007 y estuvo al aire hasta el 2008.

Mediante la música, la joven podía dejar de lado su timidez, por lo que este aspecto era muy importante en la ficción, donde había competencias entre los dos grandes grupos del colegio. Las divinas era liderado por Asnicar, mientras que las populares por Esquivel.

Ambas ficciones tuvieron un gran rendimiento en la pantalla y los grupos de fans no escatimaban. Y al ser contemporáneos compartiendo el estilo de música, fue lo que confundió la empleada madrileña.