“Ahí despegó, Dios mío”: los nervios de Muscari al ver a su hijo Lucio volar un avión privado y aprobar un examen importante

José María Muscari contó que su hijo Lucio se recibió de piloto de avión privado. De esta manera, el joven de tan solo 18 años dio el primer paso en una carrera que lo conducirá a ser piloto comercial, según reveló el propio Muscari. El actor y productor teatral hizo eco de esta noticia y mostró su orgullo, felicidad y nervios por haberlo acompañado en este logro.

A través de Instagram, Muscari informó del resultado del último examen que rindió Lucio y luego fotografió el momento en que le entregaban el certificado. Desde el aeropuerto de San Fernando, padre e hijo posaron felices con las avionetas detrás. Además, asistieron otros parientes del joven para acompañarlo en ese día tan especial.

Lucio Muscari recibió el diploma de piloto - @josemariamuscari

“Mi hijo Lucio se acaba de recibir de piloto privado en la gran escuela de vuelo Modo Avión y realmente desbordo de orgullo y de felicidad. La alegría de un hijo es inexplicable; se esforzó y lo dio todo y lo logró porque es un capo de la vida”, escribió Muscari al acompañar el reel en el que se puede ver al reciente piloto con el diploma.

“Miren la alegría, aprobado el piloto. Aprobadísimo. No se puede creer, aprobadísimo”, se escuchó decir al productor teatral mientras su hijo caminaba hacia el inspector para tomarse una foto.

En una segunda publicación extendió sus felicitaciones con fotos y un texto más: “Mi hijo, el piloto. Miren las fotos más hermosas del mundo. Mi hijo querido acaba de aprobar su examen teórico y práctico y es piloto privado. El primer tramo de su sueño para convertirse en piloto comercial. Miren su alegría y mi orgullo en las fotos”, dijo Muscari.

En las imágenes se puede ver a Lucio con su familia y también con los directivos de la escuela de vuelo que le enseñaron esta profesión, de la cual deberá seguir perfeccionándose y acumulando horas de vuelo para poder convertirse en piloto comercial.

“Por supuesto que el tío Beto está presente, acompañado con puro amor, y también Mía, que vino desde Corrientes especialmente para apoyarlo con todo su amor. Qué lindo es tener un hijo como el que tengo, con que la vida me premió”.

Después de la serie de posteos de Muscari, Lucio le respondió a su padre en un comentario: “Gracias por todo, viejito”.

Horas antes del posteo en el que confirmó el resultado de los exámenes, en las historias de la plataforma antes mencionada, el productor sumó algunos videos de Lucio mientras realizaba la prueba práctica de vuelo en una avioneta convencional. “Ahí despegó. ¡Ay Dios mío! Lucio en el aire, Lucio volando. Mientras acá está la comitiva esperando”, describió al tiempo que enfocó a los parientes que observaban el despegue. “Allá se va, es un puntito en el aire, ese es mi hijo. Estoy nervioso”, concluyó.