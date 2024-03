Escuchar

A mediados de diciembre, José María Muscari compartió con sus seguidores de Instagram la noticia más feliz: se convirtió en padre de Lucio, de 15 años. “Él me adoptó y yo lo adopté. Y ahora todo es amor, intensidad, emociones y vida increíble con un adolescente”, expresó en un posteo. Ahora, ambos compartieron otra gran experiencia que atesorarán por siempre: el primer día de clases.

“Estoy feliz. Emocionado. Movilizado. Sensibilizado. Y con todo mi foco en mi hijo. Solo deseo darle mi mejor versión, amor, atención, familia, felicidad y una vida juntos”, le dijo Muscari a LA NACION meses atrás.

El productor involucró a sus seguidores en su paternidad: mostró el momento en el que le contó a su madre, Cuky, que era abuela y compartió postales de sus vacaciones en Mar del Plata. Ahora, Lucio comenzó las clases y su papá compartió cómo se preparó para ese momento tan importante.

José María Muscari habló del primer día de clases de su hijo, Lucio (Foto: Instagram)

“Río para no llorar. Se acabó la joda”, sostuvo Muscari con humor en una publicación que hizo en Instagram: “Último día de no madrugar. Mañana mi hijo arranca la escuela y eligió turno mañana”. Si bien se mostró feliz por el inicio del ciclo lectivo, no le causó tanta gracia el hecho de tener que levantarse temprano.

Pero, como suele suceder en la noche anterior a un día tan importante, a Muscari le fue difícil conciliar el sueño y las emociones lo invadieron. Publicó una foto de un paquete de golosinas abierto y se sinceró: “Yo sabía que esto iba a pasar siendo las 3.46 de la madrugada. No me viene el sueño. El despertador sonará 6.30 para mi hijo y además me comí las gomitas de él”.

Las horas pasaron y finalmente el sol empezó a asomarse. Con pocas descanso, grabó un video y reveló qué aconteció en la mañana: “Así es la cosa. 6.43, despejadísimo. Arranca el día con rutina escolar. Hijo se está duchando”. Mientras buscaba una taza y preparaba el café, acotó: “¿Cuánto dormí? Ya saben, nada”. Finalmente, partieron hacia la escuela y tras dejar a Lucio, el productor compartió otro mensaje.

“7.35, hijo adentro de la escuela. Mis nervios se salen del pecho; más ansiedad yo que él. O sea, soy primero un espectro, porque no dormí nada; segundo, la ansiedad, los nervios de una nueva escuela me destruyen a mí; tercero, llevar al hijo al secundario me hizo acordar de mi propio segundario, de mi propio madrugón. Creo que no me levanto a esta hora desde mi propio secundario”, dijo en el video y agregó: “Primer capítulo del día avanzado: hijo en la escuela, en horario, ya bañado, ya tomó un cafecito, ya hizo todo. Ahora a esperar al mediodía a ver cómo fue”.

Muscari se conmovió hasta las lágrimas con la nueva etapa que comenzó su hijo (Foto: Instagram)

Para el director de Coqueluche el comienzo de clases de Lucio fue muy movilizante y quiso compartirlo no solo con sus seres queridos, sino también con todas las personas que lo siguen en redes. Publicó una selfie donde se lo pudo ver con los ojos llorosos y expresó: “Aunque la foto me juegue una muy mala pasada, la emoción lo vale. Esta foto le mandé a una amiga a las 7.45 llorando por la calle de emoción después de que dejé a mi hijo en la escuela”. En esta línea, concluyó: “Pobre mi amiga que recibió esta cara de llorón a esa hora. Da miedo”.