Airbag suma una fecha en River: cuándo salen a la venta las entradas

Airbag hará un show en el estadio de River Plate el domingo 5 de octubre. La banda de los hermanos Sardelli dio este año dos recitales agotados en el Monumental y ahora sumaron esta nueva fecha bajo el título “El Tercer Round”, en alusión a su último álbum, El club de la pelea.

El trío hizo el anuncio en sus redes sociales el miércoles 6 de agosto con un divertido video. Ahí se pudo ver a Gastón Sardelli, el bajista, quien cuenta que hay un nuevo show el 5 de octubre a sus hermanos y dibuja en una pizarra un mapa de un estadio, con lo que simula ser un director técnico de un equipo. Luego, Patricio ―la voz y guitarrista principal― pregunta dónde es. Allí es donde muestran una maqueta del Monumental que se ilumina y adelanta cómo sería el escenario. “Volvemos a River”, gritaron los tres músicos con emoción ante la noticia.

Cuándo salen a la venta las entradas del show de Airbag en River

Según informó DF Entertainment ―la productora que organiza el recital―, la preventa de entradas para el show de Airbag en River se habilitará este viernes 8 de agosto a partir de 12. La misma será exclusiva para clientes del banco Santander con tarjeta Visa. Además de tener la oportunidad de sacarlas antes que la mayoría, podrán acceder a seis cuotas sin interés.

En tanto, la venta general con todos los medios de pago se abrirá al agotar stock de preventa.

¿Cómo comprar las entradas para el show de Airbag en River?

La venta de entradas se realizará de forma online a través del sitio AllAccess. A continuación, los pasos a seguir:

Ingresar a AllAccess con usuario y contraseña para hacer el proceso de compra más rápido.

Buscar el evento de “Airbag Tercer Round”.

Seleccionar el tipo de entrada y cuántas de ellas se desean.

Indicar el método de pago. En la preventa, solo se permite la adquisición de tickets a los clientes del Santander con tarjeta Visa.

Una vez terminada la compra, AllAccess enviará un mail con la confirmación de pago.

Aún no se dieron a conocer los precios de los tickets del show de los hermanos Sardelli. De todos modos, sus valores pueden ser mayores al que se publique porque se le debe sumar el sobrecargo por el servicio de la ticketera.

Vale recordar que quienes adquieran sus entradas, luego deberán hacer una verificación de compra. Este procedimiento consiste comprobar que la identidad del titular de la tarjeta para confirmar los tickets.

Se trata de una validación por código que funciona desde la salida a la venta hasta cinco días antes del evento. Habrá un plazo de 10 días desde realizada la compra para ingresar el código de 6 dígitos que se podrá ver en el consumo de la tarjeta con que se hizo la compra. El mismo puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. Completado este trámite, se podrá avanzar con el canje de la compra. De no ser verificada, la compra será dada de baja.