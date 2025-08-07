María Becerra anunció un nuevo show en el estadio River Plate, el tercero en su carrera. El recital, programado para el 12 de diciembre, promete ser una experiencia única con un escenario 360° que permitirá una vista completa desde todas las tribunas del Monumental, con capacidad para 85.000 personas. Ante la expectativa generada, sus fanáticos se preguntan cuándo y cómo podrán adquirir las entradas.

La “Nena de Argentina” hizo el anuncio a través de sus redes sociales con un video en el que se la ve cantando desde el techo de un edificio con un vestido y un tapado rojo. En el video, Becerra interpreta “Infinito como el mar”, su último single, mientras un grupo de drones con luces revela la fecha del recital en River y la novedad del escenario 360°. “Primer show 360° en River y el más grande que haya vivido el Monumental”, escribió la artista oriunda de Quilmes en otro posteo con el anuncio oficial.

El anuncio del show de María Becerra en River

Entradas para María Becerra en River: cuándo salen a la venta para el recital 360°

La preventa exclusiva para clientes del banco BBVA comenzará el lunes 11 de agosto a partir de las 13 horas. Los clientes de esta entidad bancaria tendrán la ventaja de poder adquirir sus entradas antes que el público general y, además, contarán con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés.

Por su parte, la venta general se habilitará al día siguiente, el martes 12 de agosto, también a partir de las 13 horas. En esta instancia, se aceptarán otros medios de pago, incluyendo tarjetas de crédito y débito nacionales e internacionales VISA, American Express, Mastercard y Cabal.

Las fechas y horarios en que se habilitan la preventa y venta general de entradas para el show de María Becerra en River AllAccess

¿Cómo comprar las entradas para el show de María Becerra en River?

La venta de entradas se realizará de forma online a través del sitio AllAccess. A continuación, estos son los pasos a seguir:

Ingresar a AllAccess con usuario y contraseña para hacer el proceso de compra más rápido.

Buscar el evento de “María Becerra River 360”.

Seleccionar el tipo de entrada y cuántas de ellas se desean.

Indicar el método de pago. En la preventa, solo se permite la adquisición de tickets con para los clientes del BBVA.

Una vez terminada la compra, AllAccess enviará un mail con la confirmación de pago.

Todo lo que hay que saber para comprar las entradas del show 360° de María Becerra en River

Aún no se dieron a conocer los precios de los tickets del show de la “Nena de Argentina”. De todos modos, sus valores pueden ser mayores al que se publiquen porque se le debe sumar el sobrecargo por el servicio de la ticketera.

Vale recordar que quienes adquieran sus entradas, luego deberán hacer una verificación de compra. Este procedimiento consiste comprobar que la identidad del titular de la tarjeta para confirmar los tickets.

Se trata de una validación por código que funciona desde la salida a la venta hasta cinco días antes del evento. Habrá un plazo de 10 días desde realizada la compra para ingresar el código de 6 dígitos que se podrá ver en el consumo de la tarjeta con que se hizo la compra. El mismo puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. Completado este trámite, se podrá avanzar con el canje de la compra. De no ser verificada, la compra será dada de baja.