Al ver el adelanto de la entrevista de Jey Mammon, Lucas Benvenuto tuvo una furiosa reacción: “Yo no miento”

Este viernes a partir de las 15 h saldrá al aire la primera entrevista que brindó Jey Mammon en medio de las acusaciones por abuso sexual a un menor. El 20 de marzo, Lucas Benvenuto hizo escalofriantes revelaciones que generaron un cimbronazo en el mundo del espectáculo. Si bien el conductor decidió romper el silencio a través de sus redes, ahora se conoció un adelanto del reportaje que le dio a Jorge Rial y el joven no dudó en reaccionar.

“Le deseo de corazón que pueda sanar su alma y si dentro de lo que él siente, lo cual no comparto, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”, fueron las palabras de Jey Mammon que se pudieron conocer como adelanto de la entrevista que se podrá ver en Argenzuela (C5N), este viernes. Se trata de la primera vez que se somete a preguntas de parte de la prensa tras la acusación.

Adelanto de la entrevista a Jey Mammon

Después de la difusión de este corto video, Lucas Benvenuto utilizó su cuenta de Instagram para demostrar su indignación: “Pensé que no iba a llegar a vivir para ver cómo mi abusador me manda un abrazo por televisión y desea que mi ‘alma se sane’”. Luego, compartió una irónica frase, como una crítica al tratamiento del caso: “Qué grande los medios”.

El descargo de Lucas Benvenuto (Captura Instagram @lucasbenvenutoo)

En la misma línea, el denunciante apuntó contra Jorge Rial al asegurar que la producción de su programa lo contactó en reiteradas oportunidades para una entrevista, que él no quiso y hoy celebra su decisión, al ver que ese lugar lo ocupa Jey Mammon para su descargo público.

“Mi paz mental y mi vida son más importantes hoy que un circo mediático donde hubo tanto dolor”, afirmó el joven de ahora 27 años.

Lucas Benvenuto apuntó contra Jorge Rial (Captura Instagram @lucasbenvenutoo)

En otra publicación, fue contundente con su mensaje: “14, yo no miento. ¿Qué parte no se entiende? Dejen de normalizar el abuso”. De esta manera, hizo referencia a la edad que tenía cuando conoció a Mammon, que se trata de uno de los desacuerdos entre los relatos de ambos, ya que el conductor indica que no es cierta la edad, que tenía 16, y que mantuvieron “un vínculo lleno de amor, contención y consentimiento, nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo”.

La denuncia de Lucas fue realizada en 2020, pero desestimada por la Justicia al considerar que la causa prescribió.

Lucas Benvenutto habló sobre la denuncia contra Jey Mammon (Foto Instagram @lucasbenvenutoo)

Por último, Benvenuto dejó un importante mensaje al compartir con sus seguidores el significado de la palabra “resiliencia”, que tiene gran peso en su vida. “No quitarle la mirada a la vida, haciendo que los tsunamis sean las olas perfectas para surfear hasta llegar a un buen puerto”, se leyó en la publicación, que augura como continuará sus días en búsqueda de tratar de estar mejor, como lo hace desde hace años luego de ser captado por una red de pedófilos que también denunció.

