En diálogo con LAM (América), Carmen Barbieri se refirió de la denuncia por abuso sexual que recibió Jey Mammon años atrás - la cual recién se hizo de público conocimiento a mediados de la semana pasada- y, aunque no lo defendió, aseguró que ella le concede “el derecho de la duda” y reveló que habló con él en los últimos días.

Carmen Barbieri habló sobre la denuncia a Jey Mammon y generó polémica: “Hay que darle el derecho de la duda”

Tres años atrás, Lucas Benvenuto -un joven de 27 años que fue víctima de una banda organizada de corrupción de menores cuando era adolescente- decidió iniciar acciones legales contra Jey Mammon, con quien mantuvo “una relación” cunado él tenía apenas 14 años y el conductor superaba los 30. En sus declaraciones, contó que su entonces “novio” lo había drogado, mantenido relaciones sexuales cuando estaba inconsciente y abusado en diversas oportunidades. En su momento, el fiscal proscribió la causa.

A pesar de que en ese entonces lo sucedido no salió a la luz, el denunciante lo hizo público días atrás, en plena entrevista con Karina Mazzoco en A la tarde (América), cuando dio detalles sobre los hechos sin dar nombres, el que finalmente reveló poco después a través de sus redes sociales.

Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammon Archivo

Más de una semana después de que Lucas dijera de quién se trataba y de que Telefe decidiera anular su contrato como conductor de La Pena del Morfi -tiempo en el que se mantuvo en silencio-, Jey Mammon compartió un video de siete minutos en el que negó las acusaciones de abuso y confirmó haber tenido una relación con el denunciante, pero que todo se dio en términos legales y con consentimiento.

Dicho descargo generó fuertes reacciones tanto entre la audiencia como entre sus propios colegas, muchos de los cuales no dudaron en condenar su accionar y afirmar que “siempre estaban del lado de la víctima”. No obstante, hubo algunas excepciones, como fue el caso de Carmen Barbieri quien, en una nota con LAM, adoptó una postura intermedia.

Jey Mammon habló de la denuncia en su contra: "Yo no abusé, lo niego rotundamente"

“Yo no soy amiga de él. A mí me cae re bien, además me llega por otra gente que es buen compañero y buen amigo. Pero todo lo que sabemos todos, también hay que darle el derecho de la duda. Si es verdad o no es verdad, de los dos lados. Por eso trato de ser neutral cuando hablo. Acá la que tiene que hablar es la Justicia, los abogados, tienen que tomar la decisión. Nosotros somos comunicadores”, señaló la conductora de Mañanísima (Ciudad Magaizne) en diálogo con Alejandro Castelo.

Y continuó: “La víctima es el que más sufrió porque, por lo que cuenta, la historia de Lucas es terrible. El momento que está viviendo Jey, es terrible. No es que uno está viviendo un momento peor que el otro”.

Sobre la misma línea, dijo: “Todo lo que diga Jey le va a jugar en contra, nadie le va a creer. Lo único que estoy preocupada es por su estado mental y físico. Me preocupa porque sé que está mal, se le nota. Ojalá él pueda seguir entero y que pueda contar la verdad y que se esclarezca todo en la Justicia. Me preocupa también Lucas”.

Finalmente, reveló que habló con Mammon. “Le escribí, le mandé un mensaje y le dije que estaba rezando por él y que le mandaba bendiciones. Rezo por él para que la cosa vaya bien encaminada: si no es verdad, que se sepa, y si es verdad, que pague. Cuando uno hace algo malo tiene que pagar, no nos vamos del mundo sin pagar”, concluyó.

