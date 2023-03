Las 10 frases más resonantes de la defensa de Jey Mammon tras la denuncia por abuso sexual: “Lucas tenía 16, no 14″

escuchar

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida”, fueron las palabras de Lucas Benvenuto, el 22 de marzo, en el ciclo A la tarde (América). Sus declaraciones públicas causaron gran conmoción en el medio, al conocerse que se trataba de Jey Mammon, quien fue acusado de mantener vínculo sexual con un menor de edad, presuntamente de 14 años. Posteriormente, el conductor fue suspendido por el canal en el que trabaja e hizo dos descargos en sus redes sociales.

Lucas Benvenuto tiene 30 años, según afirma, y reveló que cuando tenía 11 fue captado por una red de pedófilos. Desde entonces, atravesó las peores situaciones que una persona podría vivir, de acuerdo a su relato. Tras la detención del ganador y productor de Gran Hermano (Telefe), Marcelo Corazza, por corrupción de menores, fue convocado por un canal para contar su historia. En su relato, ocurrido en A la tarde (América), reveló que denunció a un exitoso conductor y, por sus descripciones, rápidamente Jey Mammon entró en el foco de la polémica.

Lucas Benvenuto denunció públicamente a un conductor (Captura video)

Pese a que no lo mencionó en la televisión, sí lo hizo en sus redes sociales y, en medio de la polémica, el conductor de Telefe hizo un primer descargo en escrito Instagram. “Ante la difusión de una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”, expresó el 23 de marzo. En las últimas horas, decidió defenderse a través de un video, por la misma vía de comunicación.

Jey Mammon: “Yo no violé, no abusé ni drogué a ninguna persona, jamás”

Con un aspecto desmejorado y ojos llorosos, Jey Mammon se posó frente a cámara y aunque anticipó que no tenía fuerzas, procedió a dar detallas sobre la situación que lo tiene como protagonista y negó los hechos, remarcándose constantemente en lugar del afectado por la denuncia que realizó Lucas, judicialmente en 2020 y públicamente la semana pasada. En poco más de siete minutos, intentó despejar las dudas que se generaron en torno a su persona. Sin embargo, algunas de sus palabras generaron controversia en las redes sociales.

Las frases esbozadas por el acusado resonaron fuertemente entre los usuarios, precisamente por la intención de poner en primer lugar su dolor y no en la situación que atraviesa la víctima. “No sabía que una persona podía atravesar lo que estoy atravesando”, dijo como introducción en su video, y continuó con otras oraciones que buscaron poner en duda el relato de Lucas:

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás . Nunca en mi vida ni lo hice ni lo haría ni lo voy a hacer”.

. Nunca en mi vida ni lo hice ni lo haría ni lo voy a hacer”. “Yo a lucas lo conozco, no voy a decir no sé quién es”.

“Él dice que me vio en una fiesta y que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16 años ″.

″. “Yo tuve un vínculo, una relación. (...) Íbamos de la mano por la calle, ese vínculo duró hasta sus 25 años”.

“Fue un vínculo lleno de amor, contención y consentimiento , nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo”.

, nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo”. “ Me hace m.... escucharlo cada vez que lo escucho”.

cada vez que lo escucho”. “Entiendo que (Lucas) necesita sanar su historia , pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas ”.

, pero no es ”. “No quiero un pacto o un arreglo. El daño que se me está haciendo es tan enorme que yo no quiero, necesito, el juicio por la verdad ”.

”. “Los elementos están para que yo lo puede llevar a cabo (al juicio)”.

(al juicio)”. “Necesito recuperar mi vida”.

De esta forma, y con resguardos, el conductor se volcó en apelar al malestar que atraviesa desde hace 10 días, cuando se conoció en los medios la denuncia que la Justicia prescribió. Su versión sobre los hechos no coinciden con lo descrito por el denunciante, sobre todo en cuanto a las fechas y edad, como así también en el consentimiento del vínculo, al tener en cuenta que se habla de un adolescente en relación con un hombre que sobrepasaba los 30 años.

Mientras se espera conocer qué estrategias legales se llevarán a cabo por ambas partes, la sentencia social es la que cobró gran peso y que estaría afectando a Mammon, según él mismo lo dejó ver en su último video. Las redes sociales se llenaron de mensajes que apuntaban contra el conductor, mientras que otros ponían en duda la versión del denunciante y aseguraban creer en la versión del famoso.

En este contexto, este último descargo fue crucial para los usuarios por una situación particular: “Reconoció su relación con un menor de edad. No hace falta nada más”, fue uno de los comentarios más leídos en la última publicación de Mammon. Sin embargo, en su video el conductor habla de haber conocido a Lucas ese día, pero no revela explícitamente que en ese momento hayan tenido una relación sentimental. Sí acepta que estaban juntos cuando el denunciante tenía 19 años y que su vínculo concluyó cuando este tenía 25.

Los usuarios de Instagram comentaron le video de Jey (Captura Instagram)

LA NACION