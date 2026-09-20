Alejandro Awada recordó el traumático secuestro de su padre: “No sé si lo puedo contar, pero ya estoy en el juego”

Alejandro Awada suele mantener los aspectos más íntimos de su vida alejados de la exposición pública. Sin embargo, durante su paso por PH: Podemos Hablar (Telefe), el actor decidió recordar uno de los episodios más traumáticos que atravesó junto a su familia: el secuestro de su padre, Abraham Awada.

Frente a Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados al ciclo, el intérprete reconstruyó cómo vivió aquellos días de incertidumbre ocurridos en agosto de 2001 y reveló por primera vez un detalle que durante años había dudado en contar. Su familia accedió a pagar el rescate solicitado por los secuestradores y él mismo participó de uno de los intentos para entregar el dinero.

Abraham el padre de Alejandro y Juliana Awada (Foto: Instagram @juliana.awada)

“Mi viejo era un empresario muy cercano al que en ese momento había sido antes presidente de la República”, comenzó Awada refiriéndose a Carlos Saúl Menem. Según recordó, el expresidente solía llegar en helicóptero al club en el que Abraham jugaba al golf; por ese motivo los secuestradores interpretaron que existía un vínculo entre ambos que les daría grandes beneficios si lo capturaban.

En medio de su relato, el actor hizo una pausa antes de revelar una parte de la historia que hasta ahora había preferido mantener en la intimidad. “Esto es lo que no sé si tengo que contar, pero bueno, ya estoy en el juego. Juntamos la guita y voy yo”, reconoció.

“Temblaba, eh. Nunca en mi vida tuve tanto miedo”, admitió al recordar el momento. Según explicó, la Policía había puesto a disposición de la familia dos especialistas para acompañarlos durante el secuestro. Sin embargo, el primer intento de entregar el dinero no salió según lo previsto. “Resulta que me equivoqué en la entrega. No era el lugar”, reveló.

Juliana Awada junto a su padre (Foto: Instagram @juliana.awada)

Después de ese intento fallido, hubo otro que corrió con la misma suerte y, cuando ya parecía que perdían todo tipo de esperanza, hicieron una tercera entrega con una persona que era especialista en negociaciones con este tipo de delincuentes. Luego de recibir el dinero, el padre de Alejandro fue liberado. Sin embargo, lo que siempre guardó en su memoria el actor fue la reacción que tuvo Abraham al quedar en libertad después de una semana en cautiverio.

“Mi viejo estaba separado de mi mamá. Sale de allí en un taxi y se va a la casa de mi madre”, contó Alejandro Awada, aún emocionado por aquella actitud de su padre que solo esperaba poder volver a reencontrarse con sus seres queridos.