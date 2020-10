Alejandro Fantino dijo que va a regalar 7000 CD's que tiene en su casa Crédito: ESPN

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2020 • 08:43

Alejandro Fantino contó a sus invitados en ESPN Fútbol Club Show que desea regalar en las próximas semanas su colección de aproximadamente 7000 CD's comprados y recolectados durante años.

El periodista explicó que, en el contexto de la pandemia, se encuentra en un momento de su vida en el que quiere deshacerse de las cosas materiales que no usa y, en esta ocasión, piensa hacerlo con los discos compactos de los cuales tiene colecciones enteras de numerosos artistas y bandas.

"Voy a traer, a partir de la semana que viene o la otra, porque no se qué hacer y es al pedo tenerlos. Más allá de que mi compañero me dice que los guarde, estoy en un punto donde voy a empezar a regalar lo que no uso. Voy a regalar 7000 CD's que tengo en mi casa", contó Fantino.

José Chatruc, invitado del programa, le dijo al conductor que si continúa con la intención de regalar su colección, le puede dar la mitad a su compañero de programa Sergio "Tronco" Figliuolo y la otra mitad a él. De inmediato el panelista respondió: "La mitad es para Mercado Libre, ¿sabes cómo te lo vendo?".

Luego Fantino se preguntó qué valor puede tener hoy ese material y Chatruc aprovechó para contar que es coleccionista de vinilos y de CD's. "Tengo un amigo que vive de eso. No lo puedo decir porque no sé si está bien de papeles", bromeó el exvolante.

"Tengo colecciones enteras. En su momento, me mandaban la colección de los Rolling Stones", recordó Fantino y Chatruc, rápidamente, propuso: "Voy mañana a tu casa".

A medida que avanzaba la charla, y a modo de consejo, Figliuolo le dijo a Fantino: "No los tenés que guardar", y recalcó la diferencia de sonido respecto de las plataformas digitales para escuchar música. "Ahora escuchan todo en aplicaciones, streaming. el sonido del CD, comparado con eso, es totalmente superior", sostuvo el panelista.

De acuerdo a la iniciativa del conductor en las próximas emisiones del programa indicará la manera en que planea obsequiar o sortear ese abultado número de discos, que aún tiene en su haber y que dice no usar hace tiempo.