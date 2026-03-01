TV y streaming del domingo: Newell’s - Rosario Central, Messi en Inter Miami y el final del Open de golf
Fútbol, tenis, rugby, motociclismo, golf y básquetbol en la oferta deportiva del cierre del fin de semana
La siguiente es la programación de la televisación de competencias deportivas del domingo 1 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Newell’s Old Boys vs. Rosario Central. ESPN Premium
- 19.15 Argentinos Juniors vs. Barracas Central. TNT Sports
- 19.15 Instituto vs. Unión. ESPN Premium
- 21.30 Tigre vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. TNT Sports
- 21.30 Defensa y Justicia vs. Lanús. ESPN Premium
Primera Nacional
- 17 All Boys vs. Ciudad de Bolívar. AFA Play
- 17 Godoy Cruz vs. Madryn. AFA Play
- 17 Morón vs. Central Norte. AFA Play
- 17 San Telmo vs. Acassuso. AFA Play
- 17 Gimnasia (Jujuy) vs. Quilmes. AFA Play
- 17 Midland vs. Colegiales. AFA Play
- 17 Güemes vs. Chacarita Juniors. AFA Play
- 17.30 San Martín (Tucumán) vs. Maipú. AFA Play
- 18 Racing (Córdoba) vs. Mitre (Santiago del Estero). AFA Play
- 20.30 Estudiantes (Caseros) vs. Almirante Brown. AFA Play
- 20.30 Rafaela vs. Temperley. AFA Play
- 20.30 Tristán Suárez vs. San Martín (San Juan). AFA Play
LaLiga
- 10 Elche vs. Espanyol. ESPN 2 y Disney+
- 12.15 Valencia vs. Osasuna. DSports
- 14.30 Real Betis vs. Sevilla. ESPN 2 y Disney+
- 17 Girona vs. Celta de Vigo. DSports
Premier League
- 11 Manchester United vs. Crystal Palace. ESPN y Disney+
- 11 Brighton & Hove vs. Nottingham Forest. Disney+
- 11 Fulham vs. Tottenham Hotspur. Disney+
- 13.30 Arsenal vs. Chelsea. ESPN y Disney+
Serie A
- 8.30 Cremonese vs. Milan. ESPN y Disney+
- 11 Sassuolo vs. Atalanta. Disney+
- 14 Torino vs. Lazio. Disney+
- 16.45 Roma vs. Juventus. ESPN 2 y Disney+
Bundesliga
- 11.30 Stuttgart vs. Wolfsburg. ESPN 3 y Disney+
- 13.30 Eintracht Frankfurt vs. Freiburg. Disney+
- 15.30 Hamburg vs. Leipzig. Disney+
Ligue 1
- 11 Paris FC vs. Nice. ESPN 4 y Disney+
- 13.15 Metz vs. Brest. Disney+
- 13.15 Lorient vs. Auxerre. Disney+
- 13.15 Lille vs. Nantes. Disney+
- 16.45 Olympique Marseille vs. Olympique Lyonnais. Disney+
Major League Soccer
- 21 Orlando City vs. Inter Miami. Apple TV
TENIS
ATP Tour
- 0 Abierto Mexicano. Flavio Cobolli (Italia) vs. Frances Tiafoe (Estados Unidos), la final. ESPN 4 y Disney+
- 19.30 Chile Open. Luciano Darderi (Italia) vs. Yannick Hanfmann (Alemania), la final. Disney+
RUGBY
Top 14
- 17 Section Paloise vs. Bordeaux Bègles. Disney+
MOTOCICLISMO
MotoGP, Moto2 y Moto3
- 2 Gran Premio de Tailandia. La carrera de Moto3. Disney+
- 3.15 Gran Premio de Tailandia. La carrera de Moto2. Disney+
- 5 Gran Premio de Tailandia. La carrera principal de MotoGP. Disney+
GOLF
- 9.45 Cognizant Classic. La vuelta final. Disney+
- 15 (aproximadamente) Visa Open. TyC Play y AAG (Youtube)
BÁSQUETBOL
NBA
- 15 San Antonio Spurs vs. New York Knicks. Disney+
- 17.30 Minnesota Timbervolwes vs. Denver Nuggets. Disney+
