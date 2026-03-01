LA NACION

TV y streaming del domingo: Newell’s - Rosario Central, Messi en Inter Miami y el final del Open de golf

Fútbol, tenis, rugby, motociclismo, golf y básquetbol en la oferta deportiva del cierre del fin de semana

Newell's vs. Rosario Central, por el torneo Apertura, será uno de los atractivos del domingo, con la presencia de Ángel Di María en el Coloso Marcelo Bielsa.
La siguiente es la programación de la televisación de competencias deportivas del domingo 1 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Newell’s Old Boys vs. Rosario Central. ESPN Premium
  • 19.15 Argentinos Juniors vs. Barracas Central. TNT Sports
  • 19.15 Instituto vs. Unión. ESPN Premium
  • 21.30 Tigre vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. TNT Sports
  • 21.30 Defensa y Justicia vs. Lanús. ESPN Premium

Primera Nacional

  • 17 All Boys vs. Ciudad de Bolívar. AFA Play
  • 17 Godoy Cruz vs. Madryn. AFA Play
  • 17 Morón vs. Central Norte. AFA Play
  • 17 San Telmo vs. Acassuso. AFA Play
  • 17 Gimnasia (Jujuy) vs. Quilmes. AFA Play
  • 17 Midland vs. Colegiales. AFA Play
  • 17 Güemes vs. Chacarita Juniors. AFA Play
  • 17.30 San Martín (Tucumán) vs. Maipú. AFA Play
  • 18 Racing (Córdoba) vs. Mitre (Santiago del Estero). AFA Play
  • 20.30 Estudiantes (Caseros) vs. Almirante Brown. AFA Play
  • 20.30 Rafaela vs. Temperley. AFA Play
  • 20.30 Tristán Suárez vs. San Martín (San Juan). AFA Play

LaLiga

  • 10 Elche vs. Espanyol. ESPN 2 y Disney+
  • 12.15 Valencia vs. Osasuna. DSports
  • 14.30 Real Betis vs. Sevilla. ESPN 2 y Disney+
  • 17 Girona vs. Celta de Vigo. DSports

Premier League

  • 11 Manchester United vs. Crystal Palace. ESPN y Disney+
  • 11 Brighton & Hove vs. Nottingham Forest. Disney+
  • 11 Fulham vs. Tottenham Hotspur. Disney+
  • 13.30 Arsenal vs. Chelsea. ESPN y Disney+
Alejandro Garnacho, uno de los argentinos de Chelsea, que visitará a Arsenal en un clásico londinense, por la Premier League.
Serie A

  • 8.30 Cremonese vs. Milan. ESPN y Disney+
  • 11 Sassuolo vs. Atalanta. Disney+
  • 14 Torino vs. Lazio. Disney+
  • 16.45 Roma vs. Juventus. ESPN 2 y Disney+

Bundesliga

  • 11.30 Stuttgart vs. Wolfsburg. ESPN 3 y Disney+
  • 13.30 Eintracht Frankfurt vs. Freiburg. Disney+
  • 15.30 Hamburg vs. Leipzig. Disney+

Ligue 1

  • 11 Paris FC vs. Nice. ESPN 4 y Disney+
  • 13.15 Metz vs. Brest. Disney+
  • 13.15 Lorient vs. Auxerre. Disney+
  • 13.15 Lille vs. Nantes. Disney+
  • 16.45 Olympique Marseille vs. Olympique Lyonnais. Disney+

Major League Soccer

  • 21 Orlando City vs. Inter Miami. Apple TV
Lionel Messi jugará el Clásico del Sol por la MLS: Orlando City vs. Inter Miami.
TENIS

ATP Tour

  • 0 Abierto Mexicano. Flavio Cobolli (Italia) vs. Frances Tiafoe (Estados Unidos), la final. ESPN 4 y Disney+
  • 19.30 Chile Open. Luciano Darderi (Italia) vs. Yannick Hanfmann (Alemania), la final. Disney+

RUGBY

Top 14

  • 17 Section Paloise vs. Bordeaux Bègles. Disney+

MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

  • 2 Gran Premio de Tailandia. La carrera de Moto3. Disney+
  • 3.15 Gran Premio de Tailandia. La carrera de Moto2. Disney+
  • 5 Gran Premio de Tailandia. La carrera principal de MotoGP. Disney+
Valentín Perrone, nacido en Barcelona pero representante de Argentina, transita en Tailandia, donde afrontará la carrera de Moto3.
GOLF

  • 9.45 Cognizant Classic. La vuelta final. Disney+
  • 15 (aproximadamente) Visa Open. TyC Play y AAG (Youtube)

BÁSQUETBOL

NBA

  • 15 San Antonio Spurs vs. New York Knicks. Disney+
  • 17.30 Minnesota Timbervolwes vs. Denver Nuggets. Disney+
