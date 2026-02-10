La AFA televisará los partidos de la Primera Nacional, que empieza este viernes

Todo cambia. La AFA decidió este martes que los partidos de la Primera Nacional, la principal categoría del ascenso argentino, se televisen a través de una plataforma propia, que sería la de la Liga Profesional: LPF Play. Además, y en un hecho que entusiasma a los dirigentes del ascenso, les prometieron a los clubes de la categoría un ingreso mensual garantizado de $65 millones, un monto que equivale a un 58% de aumento en relación a lo que percibían la temporada pasada. Se estima que los hinchas deberán pagar un abono mensual a través de una aplicación para poder ver los partidos. De todos modos, este modelo de pago no estaría vigente para la primera fecha, prevista (en principio) para este fin de semana.

En las últimas semanas de enero la AFA había lanzado una licitación para los derechos televisivos de todo el ascenso, que hasta el 31 de diciembre de 2025 estaban en poder de Tele Red Imagen S.A., una empresa participada por Clarín y Torneos en partes iguales. Concluido ese convenio, y luego de no aceptar la oferta de renovación que presentó esa compañía, la AFA decidió licitar. E incluso amplió el plazo para la presentación de ofertas -para las que no publicó siquiera un pliego porque, según sus directivos, no estaba obligado a hacerlo-. De acuerdo con las fuentes consultadas por LA NACION, la AFA aspiraba a cuadruplicar el ingreso de 2025 por los derechos de TV, que había sido de $6.000 millones por toda la temporada.

La primera fecha del torneo había sido postergada a la espera de la definición sobre la TV, y más tarde confirmada para este viernes, 13 de febrero. Los dirigentes de la categoría se enteraron por el grupo de WhatsApp que los contiene, ya que todos estaban a la espera del anuncio para terminar de delinear el presupuesto con el que iban a contar durante la temporada. Para muchos clubes de la Primera Nacional, la TV es su principal ingreso. Hasta que las transmisiones comiencen a monetizarse y se defina cómo pagarán los hinchas, el dinero les llegará de las propias arcas de la AFA. Además, trascendió que los clubes de la B Metropolitana recibirán $20 millones, mientras que los de la Primera C y el Federal A cobrarán $12 millones.

WhatsApp y agradecimientos

Los encargados de comunicar las novedades en los grupos de WhatsApp de las diferentes categorías fueron los presidentes de las respectivas divisionales. Uno de ellos contó que la resolución se daba “después de casi 90 días de arduas negociaciones y con la campaña mediática más salvaje de la que se tenga memoria en contra de su persona, en contra de nuestro tesorero [Pablo Toviggino] y en contra de nuestra Casa Madre”. Más tarde, el mensaje -idéntico- se replicó para los dirigentes de otra categoría. La política -y las investigaciones judiciales sobre la llamada “gestión Tapia”- jugaron su papel en la determinación tomada por el comité ejecutivo de la AFA.

Minutos después hubo un pedido. El aumento en la mensualidad que los clubes van a recibir no es gratis. Esta vez -y como ya es costumbre- llegó acompañado de un reclamo de agradecimiento. “Es un buen momento para que salgamos a agradecerle la gestión a nuestro presidente. Es la mejor manera que tenemos de reconocerlo. Desde nuestros clubes”, se leyó en uno de los grupos, según pudo reconstruir LA NACION. Y les aclararon a los dirigentes que el “embate mediático” no había sido “sólo contra Tapia”.

Qué es LPF Play

Se trata de una plataforma -por ahora gratuita- en la que los hinchas deben registrarse con una dirección de mail. Una vez obtenido el acceso, se pueden visualizar los partidos del Torneo Proyección -el campeonato de Reserva- y otros contenidos como LPF Show, Lado F o incluso AFA Studio. También se pueden ver los resúmenes de los partidos de la primera división.

La sigla LPF, que en un principio remite a la Liga Profesional de Fútbol, en realidad posee remite a algo más global: “La Pasión del Fútbol”. Y se trata de un paraguas que engloba contenidos que van más allá de los partidos de la máxima categoría. También pueden verse en esa plataforma las conferencias de prensa previas a los encuentros más destacados de cada fecha de la primera división.

