Quién se va de Gran Hermano el próximo lunes, según las encuestas
Los participantes formaron la placa con más renombre hasta el momento y todo apunta a que se irá una mujer
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La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá su séptima eliminación el próximo lunes 6 de abril tras la conformación de la placa más picante hasta el momento. Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay dos apuntadas en las encuestas que circulan en redes sociales.
Luego de la gala de nominación del pasado miércoles, quedaron en placa los siguientes participantes: Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Yisela “Yipio” Pintos, Eduardo Carrera, Lola Tomaszeusky y Manuel “Manu” Ibero, además de las fulminadas Andrea del Boca y Jessica “La Maciel” Maciel. La particularidad es que el jueves siguiente no bajó nadie de placa, por lo que estos ocho siguen en carrera para dejar la casa.
A raíz de eso, la audiencia se mostró abiertamente en contra de dos de las nominadas: Cinzia y Yipio. En un primer lugar, la encuesta de Instagram realizada por “Fefe” Bongiorno reveló que sus seguidores optaron por darle un poco más de votos a la venezolana: quedó con 9200 contra los 8600 de la uruguaya.
Esta encuesta anticipó que el mano a mano será entre Cinzia y Yipio, aunque luego llegó el usuario @eeemiliano en X y sus números dieron una vuelta completa a la hora de la eliminación. En este caso, la uruguaya obtuvo el 70% de los 4778 votos, mientras que la venezolana se llevó apenas el 18%.
De esta manera, todo parece indicar que se frenará la sangría de participantes masculinos en Gran Hermano Generación Dorada, ya que entre las seis salidas totales hubo cinco hombres y apenas una mujer. Además, es importante resaltar que este único cupo femenino fue Carla “Carlota” Bigliani, quien quedó expuesta a una placa positiva luego de pocos días de ingresar como reemplazo de Divina Gloria.
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