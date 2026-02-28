LA NACION

TV y streaming del sábado: Boca, Independiente, San Lorenzo, ligas europeas, Pampas - Dogos y Chile Open

Fútbol, tenis, rugby y motociclismo en la propuesta deportiva del día en las pantallas

LA NACION
Luego del remanso que disfrutó por la Copa Argentina, Boca vuelve a la Bombonera, para enfrentarse con el Gimnasia mendocino por el torneo Apertura.
La siguiente es la programación de la televisación de competencias deportivas del sábado 28 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17.45 Boca Juniors vs. Gimnasia (Mendoza). TNT Sports
  • 20 Independiente vs. Central Córdoba. ESPN Premium
  • 22.15 Talleres vs. San Lorenzo de Almagro. TNT Sports
Compromiso difícil para San Lorenzo: Talleres recibirá al Ciclón en Córdoba.
Primera Nacional

  • 20 Colón vs. Ferro Carril Oeste. AFA Play

LaLiga

  • 12.15 Barcelona vs. Villarreal. DSports
  • 17 Oviedo vs. Atlético de Madrid. ESPN 2 y Disney+

Premier League

  • 12 Liverpool vs. West Ham United. ESPN y Disney+
  • 14.30 Leeds United vs. Manchester City. ESPN y Disney+
Alexis Mac Allister viene de hacer un gol por Liverpool, que este sábado será local frente a West Ham United por la Premier League.
Serie A

  • 16.45 Inter vs. Genoa. Disney+

Bundesliga

  • 14.30 Borussia Dortmund vs. Bayern München. ESPN 2 y Disney+

TENIS

ATP Tour

  • 12 Dubai Tennis Championships. Daniil Medvédev (Rusia) vs. Tallon Griekspoor (Países Bajos), la final. ESPN 2 y Disney+
  • 18 Chile Open. Francisco Cerúndolo vs. Yannick Hanfmann (Alemania) y Sebastián Báez vs. Luciano Darderi (Italia), las semifinales. Disney+
  • 0 (del domingo) Abierto Mexicano. La final. ESPN 4 y Disney+
Francisco Cerúndolo es favorito en la semifinal contra el alemán Yannick Hanfmann del torneo ATP 250 de Santiago, Chile.
RUGBY

Súper Rugby Américas

  • 15 Selknam (Chile) vs. Yacaré XV (Paraguay). Disney+
  • 18.30 Capibaras XV vs. Cobras Brasil XV. ESPN 4 y Disney+
  • 20.30 Pampas vs. Dogos XV. ESPN 2 y Disney+
El cruce más importante entre franquicias argentinas tendrá un nuevo capítulo: Pampas será anfitrión ante Dogos XV, en la cancha de CASI.
MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

  • 0.45 Gran Premio de Tailandia. La prueba de clasificación de MotoGP. Disney+
  • 2.40 Gran Premio de Tailandia. La prueba de clasificación de Moto3. Disney+
  • 3.35 Gran Premio de Tailandia. La prueba de clasificación de Moto2. Disney+
  • 4.30 Gran Premio de Tailandia. La carrera sprint. Disney+
  • 2 (del domingo) Gran Premio de Tailandia. La carrera de Moto3. Disney+
  • 3.15 (del domingo) Gran Premio de Tailandia. La carrera de Moto2. Disney+
  • 5 (del domingo) Gran Premio de Tailandia. La carrera principal de MotoGP. Disney+
Valentín Perrone es uno de los dos argentinos (por adopción) que compiten en Moto3; el otro es Marco Morelli, también nacido en Barcelona, España.
LA NACION
