TV y streaming del sábado: Boca, Independiente, San Lorenzo, ligas europeas, Pampas - Dogos y Chile Open
Fútbol, tenis, rugby y motociclismo en la propuesta deportiva del día en las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de competencias deportivas del sábado 28 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17.45 Boca Juniors vs. Gimnasia (Mendoza). TNT Sports
- 20 Independiente vs. Central Córdoba. ESPN Premium
- 22.15 Talleres vs. San Lorenzo de Almagro. TNT Sports
Primera Nacional
- 20 Colón vs. Ferro Carril Oeste. AFA Play
LaLiga
- 12.15 Barcelona vs. Villarreal. DSports
- 17 Oviedo vs. Atlético de Madrid. ESPN 2 y Disney+
Premier League
- 12 Liverpool vs. West Ham United. ESPN y Disney+
- 14.30 Leeds United vs. Manchester City. ESPN y Disney+
Serie A
- 16.45 Inter vs. Genoa. Disney+
Bundesliga
- 14.30 Borussia Dortmund vs. Bayern München. ESPN 2 y Disney+
TENIS
ATP Tour
- 12 Dubai Tennis Championships. Daniil Medvédev (Rusia) vs. Tallon Griekspoor (Países Bajos), la final. ESPN 2 y Disney+
- 18 Chile Open. Francisco Cerúndolo vs. Yannick Hanfmann (Alemania) y Sebastián Báez vs. Luciano Darderi (Italia), las semifinales. Disney+
- 0 (del domingo) Abierto Mexicano. La final. ESPN 4 y Disney+
RUGBY
Súper Rugby Américas
- 15 Selknam (Chile) vs. Yacaré XV (Paraguay). Disney+
- 18.30 Capibaras XV vs. Cobras Brasil XV. ESPN 4 y Disney+
- 20.30 Pampas vs. Dogos XV. ESPN 2 y Disney+
MOTOCICLISMO
MotoGP, Moto2 y Moto3
- 0.45 Gran Premio de Tailandia. La prueba de clasificación de MotoGP. Disney+
- 2.40 Gran Premio de Tailandia. La prueba de clasificación de Moto3. Disney+
- 3.35 Gran Premio de Tailandia. La prueba de clasificación de Moto2. Disney+
- 4.30 Gran Premio de Tailandia. La carrera sprint. Disney+
- 2 (del domingo) Gran Premio de Tailandia. La carrera de Moto3. Disney+
- 3.15 (del domingo) Gran Premio de Tailandia. La carrera de Moto2. Disney+
- 5 (del domingo) Gran Premio de Tailandia. La carrera principal de MotoGP. Disney+
