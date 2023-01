Alejandro Fantino relató la aterradora experiencia que vivió en una peluquería de Estambul: “¿Para qué me arriesgo?”

escuchar

Durante sus vacaciones, Alejandro Fantino mostró la curiosa experiencia que vivió en Estambul, Turquía, cuando se dirigió a una peluquería para que le corten el pelo. Una vez concluido el retoque en su estilo, lo sorprendieron con una técnica poco frecuente para sacarle las pelusas de la oreja que involucró un encendedor. Todo quedó registrado en sus redes sociales.

Desde hace algunos días, el conductor se encuentra de vacaciones fuera del país. Junto a su pareja Coni Mosqueira, emprendieron un viaje a la ciudad turca y experimentaron distintas experiencias. A través de sus redes sociales, Fantino compartió distintos momentos y recuerdos vividos allí.

Más allá de la posibilidad de conocer otra cultura y la importancia histórica de la ciudad, el periodista también se tomó el tiempo para detenerse en una divertida anécdota ocurrida en una peluquería. Todo fue relatado por el propio protagonista de la situación y exhibido en un video que publicó en sus historias de Instagram.

Según detalló en una serie de imágenes, después de recibir el corte le pidió al barbero que le sacara los pelos de las orejas. Para su sorpresa, el especialista lo hizo con un método poco frecuente y que no se acostumbra en Argentina. Lejos de tomar una tijera o usar una máquina, procedió a hacerlo con un encendedor.

“Me vine a cortar el pelo acá en Estambul y le pedí que me saque la pelusa de las orejas. Explicame para qué me arriesgo a lo que no conozco ¡Agarró un encendedor!”, escribió el conductor en la red social. Eso no fue todo ya que a continuación incluyó también un video de la particular técnica.

Alejandro Fantino relató lo sucedido en la peluquería de Estambul Captura

Tomado con la cámara frontal por el periodista, se puede observar que el peluquero mueve el encendedor a centímetros de su oreja. Mientras esto sucedía, Fantino manifestó algunas señales de molestia y dejó claro que el fuego estaba muy cerca y lo estaba quemando. El hecho no tuvo mayores consecuencias más que el dolor del momento y fue compartido por el periodista como una experiencia graciosa.

Alejandro Fantino sufrió la quemadura de su oreja mientras le cortaban el pelo en Estambul

Más allá de esta anécdota, el conductor expresó en sus posteos de la red social que disfrutó del viaje y de transitar la ciudad junto a su pareja. “Los ojos de quien se abre a conocer son parte de lo que conoce. Entre otras cosas, a eso vinimos con Conita: a descubrir y a disfrutar de la historia de estas ciudades. Estambul, ciudad poblada por espíritus romanos y otomanos, entre tantos”, reza el comienzo del pie que compartió en una de las publicaciones.

Por sobre todas las cualidades, también destacó el valor histórico que tiene la ciudad turca y agradeció por la posibilidad de conocerla: “Cada lugar me detiene por horas. Es tiempo de aprender sobre nuevas culturas y sus historias ¡Gracias al universo por regalarme estos momentos! Y gracias a ustedes por permitirme compartirlo”.

De acuerdo a sus últimas apariciones en la plataforma, Fantino y Mosqueira ya abandonaron Turquía y actualmente se encuentran en El Cairo, la capital de Egipto, desde donde seguramente compartirán contenido con el correr de los días.

