Por primera vez, Flavio Azzaro contó cómo nació su vínculo con Alejandro Fantino: “Cuando decide bajarte...”

En un nuevo video que subió a su canal de YouTube, en el marco de la sección #Sincero, el periodista Flavio Azzaro respondió a la consulta de un usuario, quien le preguntó sobre su vínculo con Alejandro Fantino. Claro: la irrupción masiva del polémico cronista se dio en el mítico programa El show del fútbol (América TV), conducido por el creador de Neura Media.

“¿Cómo te descubrió Fantino y por qué crees que te apadrinó?”, fue la pregunta que Azzaro decidió contestar. “Veo que es un tema recurrente. Evidentemente, mi nombre y el de Fantino se ligan”, admitió el confeso hincha de Racing, tras lo cual, contó “la historia completa” de su relación con el animador nacido en la localidad de San Vicente, provincia de Santa Fe.

Según explicó Azzaro, todo comenzó con una promesa que hizo al aire en su programa de Radio La Red, y que fue capturada por su colega Daniel Fava, que en ese momento trabajaba con Fantino en El show del fútbol. “Conté al aire que había hecho una promesa, que era que si Independiente se iba a la B, durante un año, no iba a ver a Racing”, rememoró.

“Es un loco, te va a servir”, le habría dicho Fava a Fantino, quien accedió al consejo de su colega. “Me ponen al aire, salgo fuerte. Me doy cuenta del impacto que genero, me escribía todo el mundo. Ahí, me empezó a sacar todos los días. Me ponían música épica”, señaló.

Luego, fue el turno de la televisión, donde naturalmente su imagen fue amplificada. Respecto del motivo por el cual Fantino lo “apadrinó”, Azzaro arriesgó una teoría. “Yo creo que hubo varios motivos. Él sentía que ya era la etapa final del show. Yo entré en agosto o septiembre de 2013, y en diciembre se iba. Sentía que la mesa se empezaba a apagar, y vio en mi un petardero”, dijo.

De acuerdo con Azzaro, Fantino también encontró en él a alguien “para enfrentar a Fava”, de quien, aseguró, Alejandro “estaba un poco cansado”. De hecho, Flavio también ocupó el lugar de su colega en La Red. “A Fava también lo potenciaba como a mí”, explicó.

Sin embargo, la relación profesional entre Fantino y Azzaro se agotó rápidamente. Tras su partida del programa televisivo, Flavio también abandonó el ciclo radial que conducía Alejandro.

Picante, Azzaro aseguró que Fantino estimuló su salida del programa, y que también se aburrió de él. “Empezó a hacer el operativo que hace casi siempre de empezar a bajarte el precio”, denunció, y describió el comportamiento que, sintió, el conductor tuvo hacia él. “Cuando te sube, sos crack, y cuando él decide bajarte, pasás a ser menos que una bicicleta que con dos gomas pinchadas”.

