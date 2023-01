Sebastián Vignolo les dedicó un emotivo mensaje a sus hijos: “Mellis, qué grandes están”

escuchar

El conductor Sebastián Vignolo disfruta de sus merecidas vacaciones luego del ajetreado mes en Qatar. Animador de los ciclos de la señal deportiva ESPN durante el Mundial, desde fines de diciembre, el Pollo está descansando de su trabajo y, por lo tanto, no estuvo presente en los primeros programas del año. Su reincorporación está prevista para el lunes 23 de enero.

A lo largo de estos días, el relator fue mostrando algunos momentos de intimidad a través de su cuenta de Instagram. También hizo una publicación al cumplirse el primer mesiversario del título del mundo que alcanzó la selección argentina. Ahora, fue el turno de la familia, compuesta por su esposa Paula Planes, su hija Paulina y su hijo Benjamín.

Paulina y Benjamín son mellizos, y hace unos meses, cumplieron sus primeros 10 años. Emocionado por su crecimiento, Vignolo publicó un sentido comentario que acompañó con una foto en la que se los ve en la mesa de un restaurante. “Mellis, qué grandes están”. Además, el narrador de fútbol le agregó emojis de corazones a la imagen.

En la foto, Sebastián abrazó a Benjamín, mientras que Paula hizo lo propio con Paulina. Además, en el posteo, el cronista arrobó a su pareja, con quien lograron ser padres tras una larga lucha.

Sebastián Vignolo Instagram Vignolo

En una entrevista de junio de 2013, en ocasión del día del padre, Vignolo y Paula presentaron a sus hijos en el programa Intrusos (América TV), y dieron detalles del esfuerzo que les representó llegar a cumplir el sueño que tenían.

“Cuando fallaban los tratamientos, salíamos más fortalecidos. Este último, el de la fecundación in vitro, fue bastante terrible por todo lo que tuve que pasar como mujer. Hemos ido a ecografías domingos, feriados... hicimos un seguimiento muy detallado. Tuve la bendición de que la primera in vitro que hice, prendió” explicó Paula en su momento.

Lejos de darse por vencida, aquella vez contó que si la fertilización in vitro no funcionaba en la primera oportunidad, “lo iba a seguir intentando”. Por su parte, Vignolo confesó que no se imaginó que las cosas se darían de tal modo “ni siquiera en un cuento”.

Más acá en el tiempo, en diciembre de 2020, abrió su corazón y contó lo que le sucedía mientras atravesaba la lucha de ser padre. “Yo no podía tener hijos y me quería ca... a trompadas con la primera persona que veía en la esquina”.

En esa línea, reveló lo que le sucedía en momentos de dispersión, y cómo reaccionaba su entorno. “Iba a jugar al fútbol, y a los dos minutos me tenía que ir. No podía tener pibes, estaba desencajado. (...) Cuando veían mi problema, no te digo que me la daban, pero me entendían. ‘Tranquilo, negro, que este viene medio loquito. Se quiere cagar a trompadas con todos’”, reprodujo en esa ocasión.

Ahora, tanto Vignolo como Paula pueden disfrutar de la bendición de ser padres, y cuando se da la oportunidad, lo comparten con sus audiencias de redes sociales, quienes lo reciben con alegría y satisfacción.

LA NACION